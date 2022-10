Mi deseo es que más niñas aspiren a una formación en ciencias: Katya Echazarreta

La joven científica Katya Echazarreta, bien podría ser llamada la mujer del año en México, al convertirse en la primera mexicana en viajar al espacio y que cuya historia es digna de contarse, al representar los ideales de millones de personas que buscan prosperar en una tierra que no es la suya. Empecemos por el desconocimiento del idioma, pocos recursos económicos y muchos retos encima; una realidad para quienes persiguen el sueño americano.

Es el caso de la joven tapatía Katya Echazarreta de 27 años, que se une a la creciente lista de mexicanos que están haciendo historia mediante grandes aportaciones en la carrera espacial en la compañía espacial estadounidense NASA, como lo hiciera en su momento Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta mexicano en ir al espacio y el segundo latinoamericano en alcanzarlo, Dorothy Ruíz Martínez, operadora de vuelo y diseñadora de cohetes, Yair Israel Piña, el investigador más joven en ser reclutado por la NASA con 20 años de edad, Ali Guarneros Luna, de las primeras mujeres científicas hispanas en trabajar en el Centro de Investigación de la NASA ó Carmen Victoria Felix Chaidez, la primera mexicana en participar en las misiones análogas de Marte entre otros.

#espacio #espacioexterior #ingenieros #aprendeentiktok #blueorigin #microgravedad #ingeniero #inspiracion #motivacion #abuelito #mexico #mexicantiktok ♬ original sound - carla @katvoltage.mx 🕊💖 #ingkat

Personas que pavimentaron el camino para que otros interesados en los viajes espaciales pudieran hoy como Katya, entre otros hispanos unirse a los nombres de otros legendarios profesores, estudiosos y astronautas como Neil Amstrong, Arnaldo Tamayo o Carl Sagan respectivamente, cuya obra marcaría el precedente para el estudio de la Tierra y su evolución hacia el futuro.

No obstante, el día en que Echazarreta se proyectó fuera de la atmósfera, no lo hizo sola, sino acompañada de los anhelos y sueños familiares en hombros, ya que cuando Katya despegaba en el cohete New Shepard NS-21 de Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, entre sus pertenencias se encontraba una fotografía y cenizas -de su abuelo-, quien falleció el año pasado perdiendo la oportunidad de ver a su nieta en el espacio y a la cual siempre solicitaba que le mandara saludos en sus diferentes conferencias y videos en redes sociales, tal y como compartió ella misma recientemente en un reel de medio minuto, en su cuenta de Tik Tok. con más de 1.2 millones de seguidores.

Foto: Cortesía | Katya Echazarreta

“Voltear atrás ni para tomar impulso”

“Recuerdo cuando tenía 8 años de edad y me daba miedo ir a la primaria, porque no sabía inglés.” Expresó la actual ingeniería eléctrica y presentadora del programa ‘Mission Unstoppable’ de la cadena estadounidense CBS; quien pasó de ser una niña tímida al fondo del salón de clases a la candidata electa por Space of Humanity, para abordar el cohete ‘Blue Origin', del multimillonario Jeff Bezos.

Entre sus cualidades están las de ser una excelente portavoz de la ciencia, por medio de su estilo ameno en donde explica todo tipo de fenómenos ligados a este y otras áreas de estudio siendo su cuenta de Tik Tok, la más seguida por niños y jóvenes latinos en su mayoría, así como ser una figura representativa para mujeres de diferentes contextos sociales quienes ven en Echazarreta una fuente de inspiración gracias a su historia de esfuerzo y migración.

No obstante antes de llegar al espacio en un vuelo de 10 minutos al cual viajó a más de 3.200 km/h y superó los 100 km de altitud, a bordo del New Shepard, fue empleada de McDonalds ganando 11 dólares la hora, -siendo su aportación económica el sustento principal de su casa, a la par de tener que estudiar para poder ingresar a San Diego City College-. Hoy la destacada científica es alumna de posgrado en la prestigiosa Universidad John Hopkins, demostrando que las barreras no existen.

Foto: Cortesía | Katya Echazarreta

“Cuando pude ver por la ventanilla la faz de la Tierra, me faltaron palabras para describir lo majestuosa que es y lo mucho que debemos luchar por ella. Es nuestra casa y la estamos destruyendo”. Cumpliendo así el sueño de su infancia, cuando ésta anhelaba con ver el manto estelar a los 7 años de edad.

Hoy 20 años después, la doctora en ciencias mexicoamericana tiene por planes trabajar junto con varios organismos internacionales para desarrollar programas de protección al medio ambiente, fomento de las ciencias entre la niñas y jóvenes para que así como ella, ya que según expresó “Mi mayor deseo es que más niñas aspiren a una formación en ciencias, su perspectiva sí hace la diferencia”.