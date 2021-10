Migrantes pasan a vacunarse contra Covid-19 en Tapachula

La población de migrantes que arriba a Tapachula, Chiapas, continúa aprovechando la aplicación de la vacuna Covid-19, por lo que se reúnen en el Parque Bicentenario para la inmunización. Lo a unos días de continuar con su trayecto rumbo a la CDMX para realizar su trámite migratorio para estar forma legal en México.

Al respecto, Óscar Garcia quien proviene de Honduras, mencionó que durante se caminata es sumamente importante estar protegido contra el Covid, pues ha contagiado a muchas personas en todo el mundo.

“Yo miré que estaban vacunado, me acerqué a preguntar de qué se trataba y como no me había vacunado aproveche la oportunidad para inyectarme contra de este virus” expresó.

Comentó que se unirá a la caravana que saldrá el próximo sábado 23 de octubre, porque en Chiapas no le facilitan los papeles y el Instituto Nacional de Migración (INM) no los atiende a pesar de acudir a sus oficinas en búsqueda de respuestas.¡

“Acá no tenemos trabajo no tenemos papeles, sobrevivimos con lo poco que nos mandan nuestros familiares, pero no todo el tiempo nos podrán ayudar y por eso vamos a buscar la manera de salir de esta ciudad”, abundó.

Karla Patricia, originaria de El Salvador, comentó que desconocía que se podían vacunar en contra de esta enfermedad en México por lo que aprovechó la oportunidad para inmunizarse.

“Las personas de salud nos explicaron qué síntomas nos pueden dar, como curarlos y el biológico que nos aplicaron es de una solo dosis, pues sabemos que no estaremos mucho tiempo en esta ciudad, pues buscaremos irnos el sábado a la Ciudad de México. La verdad tengo miedo de salir en caravana porque no se que nos espera en el camino, pero vamos a intentarlo, pues acá no tenemos trabajo y si salimos es para buscar una fuente de empleo y poder ayudar a nuestras familias que están en nuestro país”, externó.

Los migrantes de diferentes nacionalidades se reúnen todos los días en el parque Bicentenario, pues ese sitio funciona como oficina para juntar papeles e iniciar los procesos de amparo para que no se violen sus garantías individuales.

Al parque Bicentenario llegaron tres brigadas de vacunación y se aplicaron un promedio de 90 dosis del biológico Cansino, el cual, funciona además para vacunar a las personas en movilidad humana sean migrantes o nacionales.