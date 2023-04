Padres exigen que autoridades de Jalisco les entreguen restos de sus hijos que ellos mismos hallaron

Han pasado 11 días desde que Hugo César Garrido y Javier Gutiérrez, fueron encontrados por sus familiares en un punto de inhumación clandestina, después de estar 110 días desaparecidos. Sin embargo, sus familiares no han podido darles el último adiós, debido a que el Ministerio Público y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no han liberado los cuerpos, bajo el argumento de que no tienen los resultados de la confronta genética.

Hugo César y Javier, eran amigos desde la infancia y juntos fueron desaparecidos el 11 de diciembre de 2022. Desde ese entonces sus familiares se dedicaron a buscarlos en campo. Posteriormente, realizaron marchas y búsquedas en donde creían que podían estar.

Un informante los orientó sobre la localización. Luego de tres búsquedas en el mismo punto, lograron ubicarlos en una finca de Tlajomulco.

Al momento del hallazgo los reconocieron por las vestimentas, pero por protocolo era necesario realizarles una prueba de ADN. Ahí inició otro calvario para las familias de Hugo y Javier, quienes no han logrado recuperar sus cuerpos para despedirlos.





Familiares piden que se les haga entrega de los cuerpos

El argumento es que tienen mucho trabajo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero el señor Raúl Garrido, padre de Hugo César, duda que sea por carga laboral.

"Primero decían que es muy tardado y luego que porque tienen mucho trabajo. Tienen muchas carpetas de investigación, administrativamente tienen muchas carpetas pero en realidad en el campo no trabajan y también es lo mismo en el Servicio Médico Forense. Tristemente las familias no tienen tiempo de dedicarse a buscar a sus familiares o trabajan o buscan, entonces van a hacer la denuncia y ahí queda la carpeta y ya no regresan", dijo a EL OCCIDENTAL, el señor Raúl Garrido, padre de Hugo César Garrido, de 26 años.

También se quejó de que el Ministerio Público no es capaz ni siquiera de recibirlos cuando él y el padre de Javier van a preguntar hasta cuándo les entregarán los restos de sus hijos, pese a que prácticamente le hicieron el trabajo a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas al encontrarlos ellos.

"El sábado fuimos a que nos diera un oficio el Ministerio Público. Ahí se sienten intocables, no siquiera salió, manda a su achichincle. Nosotros estuvimos afuera y mandó a pedir los datos y el oficio nos lo mandó firmar, nunca vimos a la Ministerio Público su nombre viene en el oficio, porque no nos dejó ni verla".

Debido a ello es que no tienen ni siquiera una fecha estimada de cuándo podrían entregárselos, porque ni siquiera los reciben.

Es el Servicio Médico Forense, en donde han encontrado mayor burocracia, incluso les perdieron la muerta de ADN que les habían tomado desde diciembre que denunciaron la desaparición.

"El genetista me dice 'usted me dice que le tomaron la muestra de ADN desde diciembre y no la encuentro, se la vamos a tener que tomar otra vez'. Cuando a que la tomarnos otra vez, me dijo, 'qué cree, ya la encontré es que pensé que su caso era del 2023 y no, es del 2022' luego no ven la carpeta de investigación, ahí viene el año. Puras tonterías de esas", contó el papá de Hugo César.

Ya tuvieron una reunión con el subsecretario de Gobierno, en donde pidieron apoyo para la inmediata entrega de los cuerpos, porque finalmente las familias hicieron el trabajo más importante, el de obtener información y localizarlos. Ahora el único trabajo de la autoridad es confirmar la identidad y entregárselos, pero hasta ahora no tienen respuesta por trabas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

El señor Garrido, quien encabezó la búsqueda de su hijo, dijo que esperarán unos días más y si no se los entregan, cerrarán la Calzada Lázaro Cárdenas a la altura del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

