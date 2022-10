Virus del Oeste del Nilo llega a Coahuila: qué es, cómo tratarlo y riesgos

Recientemente, una joven de 18 años originaria de Acuña, Coahuila, fue diagnosticada con el microorganismo infeccioso del Oeste del Nilo, convirtiéndose en el primer caso que se presenta de esta enfermedad en el estado.

Según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta bacteria es transmitida a los humanos mediante algunos insectos que suelen estar infectados del mismo, además de que también puede afectar a animales como los equinos y las aves.

Perteneciente al género flavivirus, su contagio provoca serios problemas en el sistema nervioso que de no tratarse podrían desencadenar la muerte; no obstante, la OMS estima que el 80 por ciento de los afectados no presentan ningún tipo síntoma.

¿Cuáles son los síntomas?

A pesar de ser una infección mayormente asintomática, las molestias que se mencionan a continuación pueden significar un signo de alerta grave.

Fiebre en exceso.

Dolor de cabeza.

Cuerpo tembloroso.

Desorientación.

Debilidad.

Parálisis.

Convulsiones.

Náuseas y vómito.

En caso de presentar los síntomas, es importante acudir de inmediato con un médico especialista, de lo contrario, es posible que la enfermedad trascienda y genere otros problemas de salud.

¿Cómo tratarlo?

Dado que no hay ninguna vacuna para evitar el contagio del virus del oeste en humanos, la única forma de tratarlo después de su diagnóstico es permaneciendo hospitalizado.

Asimismo, se deberán tomar medidas como la administración de líquidos por intravenosa, equipo de apoyo para respirar y cuidados exclusivos para evitar infecciones secundarias en el paciente.

Si desea reducir el riesgo de contagio, se recomienda usar protección frecuente contra mosquitos, poner guantes cuando se tiene contacto con otros animales y cumplir con las restricciones necesarias en caso de participar en transfusiones de sangre.

