Yolanda Martinez: la crónologia de su desaparición semanas antes del caso de Debanhi Escobar

La joven de 26 años, quien es madre de una niña de 3 años, el día de su desaparición llevaba puesta una blusa a rayas color negro, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.

El padre de Yolanda, Gerardo Martínez, relata que el lunes 28 de marzo la joven visitó a su hija de tres años a la casa de su expareja pues vive con su padre en la colonia Zertuche, en Guadalupe.

Después de la visita se dirigió a San Nicolás para quedarse con su abuela, ya que estaba buscando trabajo por la zona. Al día siguiente, el martes 29 de marzo, Yolanda se comunicó con su padre y le dijo que seguía en casa de su abuela.

Sin embargo, para el día 30 de marzo, su padre perdió contacto con Yolanda, y para el 31, ya no había rastro de la joven.

Yolanda sufrió de violencia familiar

Hace días, su padre reveló que la joven había sido violentada por un familiar, pero no dio detalles sobre el tema, lo que levantó las sospechas de que probablemente Yolanda se habría ido en un principio por esta siuación.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó lo revelado por el padre luego de haber tenido una reunión con Martínez el pasado 5 de mayo.

"Muy probablemente en el caso de Yolanda, por violencia familiar que había, ella salió de su domicilio.Eso indica la carpeta, que yo como Gobierno no puedo intervenir en la investigación, pero ya tengo conocimiento que había un tío, hermano de la mamá, muy violento, que inclusive tomaba y se metía a la habitación", dijo el mandatario.

Durante las protestas que se han realizado por el caso de su hija y de las demás desaparecidas, el señor Martínez ha señalado que se encuentra preparado "para lo que sea", sin embargo, pidió a las autoridades que hagan su trabajo pues lo único que quiere es saber qué paso con su hija.

"Sólo no quiero que me la dejen tirada por ahí con respeto de los animales, que ellos también sienten, que no me la dejen tirada en un pozo, que me avisen dónde la dejan para ir por ella".

Ofrecen recompensa por información de Yolanda

En fechas recientes, autoridades de Nuevo León informaron que hay una recompensa de hasta 100 mil pesos por información que los lleve exclusivamente a ubicar a la mujer desaparecida en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Para recibir información, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas habilitaron el teléfono 81 2020 6868, así como el correo electrónico cipol.recompensa@gmail.com.

En lo que va del año, se han localizado seis mujeres muertas en Nuevo León, las cuales fueron reportadas como desaparecidas, mientras que la policía aun se encuentra en la búsqueda de otras 26 que no han sido encontradas.

A la cifra de decesos, se le sumo recientemente el caso de la joven de 18 años, Debanhi Susana, quien fue hallada muerta tras 13 días en un cisterna de un motel en el municipio de Escobedo.





