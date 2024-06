Camino Real | Krakauer, una familia judía en Chihuahua III

Adolph Krakauer, nació en Fürth, Bayern, Alemania, el 23 de mayo de 1846, y fue el gerente general de la sucursal del Banco Comercial en Ciudad Juárez, para marzo de 1888. Judío de origen alemán, había emigrado en el velero Saxonia, desde el puerto de Hamburgo, hasta Southampton, Nueva York, en 1865. Ahí residió por algunos años, hasta que en 1869 se mudó a San Antonio, Texas, viviendo en el lado sur de la calle Villita, junto a su hermano Max Krakauer.





De acuerdo con una semblanza elaborada por el periódico San Antonio Express, en 1939, Adolph “era hijo de Joel y Babette Krakauer”, y había recibido “una buena educación en las escuelas latinas de Baviera, [también, había asistido] al Real Colegio Comercial de Futbol, de donde se graduó en 1862”. Durante su estancia en San Antonio, “se convirtió en el contador de Lewis Zork”. En 1873, se casó con la hija de éste último, Ada, convirtiéndose en miembro de la firma. Luego, para 1875 se mudó a El Paso, Texas; que para entonces era una incipiente población con tan solo “75 residentes mexicanos y 25 residentes blancos”.





En esa frontera, trabajó como empleado de Samuel Schutz & Bro., donde más tarde se convirtió en el gerente general, hasta que en 1885, vendió su participación de la empresa, y fundó, junto con su hermano Máximo, su cuñado Gustave Zork y el empresario Ed Moye; una distribuidora de maquinaria y ferretería que se ubicaba en El Paso South Street: Krakauer, Zork & Moye Hardware. A Adolph, hoy se le reconoce como parte de los “pioneros” que impulsaron el desarrollo comercial de la Ciudad del Sol. “¿Dinamita, caza, armas, proyectiles, cartuchos? Venga a Krakauer, Zork & Moye, 300-302, El Paso St.”, dictaba un anuncio en el Paso Daily Herald, del 11 de septiembre de 1900.





En poco tiempo, la compañía se convirtió en una de las más importantes distribuidoras de maquinaria industrial del suroeste norteamericano, además —aprovechando el acceso al ferrocarril y la zona libre de impuestos entre El Paso y Ciudad Juárez—expandió su presencia, fundando una sucursal en Chihuahua capital. Krakauer, Zork y Moye Ferretería, abrió sus puertas en esta ciudad en 1890. Este negocio se encontraba justo frente a la Catedral, en el número 203 de la calle Libertad, en su cruce con la calle Segunda; ahí se vendía todo tipo de maquinaria, herramienta y dinamita de la marca Dupont, que era almacenada a las afueras de la ciudad.





A principios del siglo XX, Adolph Krakauer se convirtió en presidente de Two Republic Life Insurance Company y la Krakauer-Zork Investment Company. Asimismo, llegó a ser el director del First National Bank y de la Rio Grande Valley Banking and Trust Company. De acuerdo con la edición de El Paso Herald, del 22 de enero de 1914, Krakauer también fue propietario de grandes propiedades inmobiliarias en esa ciudad. En el ámbito político se desempeñó como comisionado del condado y concejal, además “fue elegido alcalde, [por el partido] republicano después de una amarga campaña electoral en 1889, aunque nunca asumió el cargo, ya que se descubrió que no había sacado sus documentos finales de ciudadanía”.





Murió de un ataque al corazón, en El Paso el 22 de enero de 1914, sobreviviéndole tres hijos. El célebre comerciante, era descrito como “un hombre encantador y bien educado…de refinamiento, de capacidad empresarial y un ciudadano orgulloso”. Continuará…





Maestro en Periodismo. Promotor cultural e investigador de la Red Binacional de Estudios Históricos de Juárez-El Paso

