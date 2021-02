El PAN no quiso alianza en Chihuahua: Chela Ortiz

El jueves tuve la oportunidad de entrevistar a la candidata del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de Chihuahua, Graciela Ortiz González, en el noticiero radiofónico que conduzco a las 8 am en el 94.1 FM y en la que abordamos algunos temas, como la alianza electoral que se estuvo fraguando meses atrás para lograr una candidata común al gobierno del estado entre PAN, PRI y PRD.

Fueron meses de rumores, de intriga.

Y luego vino el anuncio en Sonora: un priista a la cabeza de una gran alianza opositora a Morena. Eso mantenía la esperanza en el PRI de Chihuahua, sin embargo hubo cambio en la dirigencia estatal y, al parecer, esto trabó la negociación con el PAN.

En la entrevista, la exsenadora reveló que la alianza se pudo haber dado y que el PAN fue quien ya no dijo nada. Esto coincide con la declaración de Omar Bazán, hace unos meses, en la que dijo que “el PAN nos dejó vestidos y alborotados”.

Al aire, Graciela Ortiz no hizo más que confirmar que los trabajos para construir una alianza opositora a Morena en Chihuahua existieron y no llegaron a buen puerto.

Y el PRI decidió apostar su nominación a una mujer: Graciela Ortiz González.

Fue senadora y su participación fue clave en dos reformas: la energética y la de telecomunicaciones. Hoy, ante el apagón de la semana pasada y la falta de políticas para explotar el gas natural de la cuenca de Burgos, derivado de las pésimas decisiones de López Obrador, llevó a Chela Ortiz a levantar la voz y lanzar el grito de guerra: “Si nosotros permitimos que Morena siga en la Cámara de Diputados, se desmantelará el proceso de modernización que llevamos haciendo desde hace más de 20 años”.

Sobre los traidores como Marco Quezada, que fueron todo en el PRI y cuyo patrimonio lo hicieron gracias a las oportunidades que les brindó el otrora partidazo, fue clara: “el tema de desertar a tu partido tiene que ver más con la falta de lealtad y búsqueda de poder propio”.

Sobre Morena y López Obrador, Chela Ortiz dijo que lo que este estado requiere son hechos, no palabras. Me permití añadirle: lo que este estado requiere son hechos, no mañaneras.

El tema de Félix Salgado Macedonio perseguirá a Morena, de quedar firme su candidatura en el estado de Guerrero, sobre el tema me dijo: “Un Estado de Derecho se debe aplicar a todos los colores. Debemos avanzar en Estado de Derecho y cada falta debe sancionarse para poder avanzar. La corrupción deberemos abordarla todos. Respaldo del tema de las mujeres. Las mujeres se han unido para apoderarse de los temas. Hoy no es la excepción; Morena debe pagar las consecuencias de un candidato con tanta polémica”, finalizó.

ULTIMALETRA

Un abrazote a mi querido Francisco Álvarez Ituarte por la partida de su madre. Eres una voz fundamental de la radio, hijo devoto a quien tu madre cuidará desde la eternidad.