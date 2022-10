Adriana Villalobos, la chihuahuense que fundó su marca para apoyar causas sociales

El proyecto Naré, que significa recibir en rarámuri, nace debido a la necesidad de la chihuahuense Adriana Villalobos por completar el dinero para sus aparatos auditivos, ya que tiene una discapacidad auditiva, y decidió a vender pays para tal propósito y a la vez pagar sus estudios, siendo un éxito desde hace 10 años.

También ha sido de gran apoyo para el comercio local, ya que los ingredientes e insumos son casi en su totalidad del estado de Chihuahua, como lo es la manzana de Cuauhtémoc, la nuez de Delicias, Camargo, Parral; el durazno de Casas Grandes; la mantequilla que utilizan para hacer la masa es menonita, además de utilizar huevo de Delicias.

Cuentan con sabores de: manzana, nuez, durazno y próximamente, pera, piña, guayaba y calabaza, producto que pueden obtener en sus instalaciones que se encuentran en plaza Cantera Cinco, planta baja, o mandando WhatsApp al 614 110 4667.

Foto: Cortesía | Adriana Villalobos

Por otra parte, si una persona necesita de este proyecto, puede hacerlo aplicando en el programa “Naré para una buena causa” mediante su página web, donde explican paso a paso en qué consiste el programa, al final hay un pequeño formulario el cual se debe llenar para aplicar y así empezar a trabajar juntos para cumplir cada meta (https://nare.store/nare-buena-causa/).

Cabe destacar que apoyan toda causa que lo requiera, “hasta hoy hemos apoyado más de 70 causas, entre ellas el sector salud (tratamientos Covid, cirugías y tratamientos de corazón, tratamientos de cáncer, trasplante de riñón y córnea, cirugía de columna, hombro, entre otras; en Educación (pago de viajes nacionales, solventar costos de carrera universitaria, colegiatura de kínder, conferencias de ciencia nacionales), desempleo (varias personas que acuden a Naré por causa de desempleo y/o tener un ingreso extra), así como proyectos de emprendimiento, gastos funerarios, entre otros.

“Sin duda Naré me ha dado mucho más de lo que yo misma esperaba, y no hablo de la parte económica. Me gusta poder transmitir, compartir, luchar por mis sueños, y sin duda me encanta compartir esa parte hacia los demás y poder sumar a que ellos logren también los suyos”.

Foto: Cortesía | Adriana Villalobos

“Actualmente me encuentro viviendo en Japón, yo podía venirme a vivir a Japón meses atrás, sin embargo, me quedé más tiempo en Chihuahua, con el objetivo de poder dejar las bases bien firmes de Naré y que así pueda seguir siendo una herramienta para apoyar a más personas, lo más fácil habría sido dejarlo, cerrarlo, traspasarlo o venderlo, propuesta siempre hubo.

Y lo que pasó es que sacrifiqué cuestiones personales por lograr esa parte, gracias a Dios hemos formado un excelente equipo, supe sin duda quién sería la persona indicada para estar al frente de Naré, estando al otro lado del mundo y está haciendo excelente trabajo al igual que todo el equipo”, finalizó Adriana Villalobos.

DATO:

Lo más que les han pedido en una sola causa son más 300 pays, logrando así para la persona una recaudación de $30,000.00