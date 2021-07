Alejandra Soria, toda una institución en el arte del tango

La chihuahuense Alejandra Soria inició la entrevista dando a conocer cómo inició su carrera como maestra de tango: “Mi primera clase de tango la tomé en el 2005, yo bailaba con un maestro muy conocido de aquí –Chihuahua- que se llama Luis Payán, yo lo empecé acompañar como maestra asistente en algún momento me tocó abrir un grupo para Coppélia, después me trasladé a la Ciudad de México donde estuve un año, ahí conocí a mi segundo maestro que se llama José Luis Zamudio, estudié tango escenario, regresé a Chihuahua y empecé a dar clases yo sola ya en el 2013”.

Sobre su visión de tango en la capital dice: “En el país hay mucho tango y en el mundo a donde vayas vas a encontrar, pero el trabajo que yo he hecho para hacer comunidad es muy importante, sin embargo, somos una comunidad muy pequeña interesada en bailar, estudiar, pero somos muy unidos y amorosos por este arte y con muchas ganas de seguir creciendo, y todo mundo quiere aprender porque he tenido alumnos de todas las edades, niñas, jóvenes, alumnos de universidad y adultos mayores”.

“El tango no pasará de moda por el abrazo, encontrar una conexión tan profunda con uno mismo, con la otra persona, la música que estás escuchando y con el resto de los demás que están bailando alrededor tuyo, es lo más fuerte e intenso, esa necesidad humana de contacto en otra danza no se encuentra, por eso siempre estará presente este ritmo”, dio a conocer

Indica que inició a impulsar el tango de pista/tradicional, ya que hay dos estilos importantes, el que promueve y el otro es el tango escenario, “yo cuando llegué a Chihuahua me enfoqué en el tango de pista/tradicional que es el que se baila en las milongas en todo el mundo, danzas en un salón, la gente baila en sentido contrario a las manecillas del reloj, realizas tandas de tres o cuatro tangos milongas o vals con la misma persona, la siguiente tanda la bailas con otra pareja, es el tango que no importa si conoces al compañero de baile, si hablas el mismo idioma, no interesa la edad, tu complexión, absolutamente nada, se abrazan y se respeta el código y te comunicas esos 15 minutos con tu compañero o compañera en ese lenguaje que tiene el tango tradicional”.

“Yo en vez de poner academia inicié dando talleres, me abrieron las puertas en el Tec de Monterrey, luego apliqué a una convocatoria de artistas y creadores del entonces Ichicult y empecé a dar talleres en centros comunitarios, y en el 2014 daba charlas de tango, iniciando la comunidad de tango, yo hablaba de la historia, la cultura, sus orígenes, de las orquestas principales, las épocas del tango”.

La época del tango de oro fue en los 40, asimismo, señala que no es difícil aprender este ritmo, sin embargo, considera que se debe de tener “una gran dedicación, muchísimas ganas de aprender y sobre todo paciencia, ya que el tango es uno de los bailes más ricos del mundo que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el 2009”, dio a conocer.

Dio a conocer que se estaba preparando para concursar en uno de los eventos más importantes de tango en el país, pero lamentablemente fue cuando se presentó la pandemia, echando abajo sus planes de participar y “se me acabaron los shows, milongas, las clases, pero me sigo preparando y ensayando para cuando llegue mi compañero cumplir ese sueño”, indicó.

Finaliza Alejandra Soria dando las gracias a todos que de un modo y otro han estado con ella a lo largo de esta faceta, sus maestros, alumnos e institutos que la han apoyado.

FRASE: “Nos cuesta respirar, sentarnos en el suelo, sentir nuestro cuerpo, abrazar a otra persona, es uno de los grandes retos, tener a una persona que no es tu pareja sentimental tan cerca, estar bailando abrazados 15 minutos, es lo complejo que tiene el tango, hay que estar bien mentalizados para atravesar esas barreras del miedo, pudor, pena”