¿Deseas emprender? prepárate para trabajar el triple: UnTalFredo presenta ponencia en la URN

Dentro del congreso “Cada vez más grandes”, el influencer UnTalFredo ofreció la ponencia “Cómo emprender y no fracasar”, donde el empresario e influencer destacó que aquella persona que busca emprender, debe estar consciente de que trabajará el triple que en cualquier empleo de oficina.

Asimismo, al hablar de las desventajas de ser tu propio jefe, expuso que en un trabajo “godín”, el colaborador se desocupa un viernes a las 18:00 horas y retoma actividades el lunes; pero en el emprendimiento no es así.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Cuando algo falla tú debes salir al quite, y si a la empresa no le va bien, tu no tendrás salario, contrario a si trabajas en una empresa que forzosamente tendrá que cumplir con ello”, externó el conferencista.

Por otro lado, evidenció los beneficios de emprender, los cuales son contar con la libertad de decidir dentro del negocio o empresa, implementar tus propias ideas, formar tu equipo de trabajo, y aunque nunca dejas de trabajar, trabajas a tu tiempo.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Detalló que según datos para el desarrollo de la Competitividad Empresarial (Centro Crece), el 75% de las Pymes en México fracasan y cierran sus operaciones antes de cumplir los dos años de haber iniciado operaciones y el problema no termina ahí.

Sin embargo –dijo-, existen varios factores que son determinantes para sacar adelante un emprendimiento.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Relató que él no destacaba como el estudiante más brillante, pero era bueno en un par de cosas: organizando haciendo y diciendo “tonterías”, dos talentos que teóricamente no son los más brillantes, pero le han permitido desenvolverse en lo que más le gusta y aparte ganar dinero.

Aparte, en su intención de prosperar como wedding planner, se capacitó y adquirió experiencia siendo asistente, pues no todo es cuestión de suerte. Luego lanzó su podcast, que se convirtió en uno de los más escuchados del país.

Ante los jóvenes presentes, explicó que para emprender, lo primero que se debe hacer es consolidar la idea; continuar con la investigación de mercado, establecer un plan financiero; después el scouting competitivo (investigar a quien hace lo mismo), branding (cómo te van a reconocer), y un plan de negocios.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Los game changers que recomendó son: capacítate, registra tu marca, alta en el SAT, acuerdo de socios, conoce a tus clientes, entra al mundo digital, aprende a ser líder, crea nuevas tendencias en tu giro, valor diferencial, lleva un registro de todo y analiza la información.

Y los tips para emprender que enlistó fueron los siguientes: enamórate de tu idea, pero se flexible; rodéate de personas clave; aprende a hacer relaciones públicas; ten paciencia; sé constante, no tienes que hacerlo solo; y maneja tus emociones.

El influencer fue claro al señalar que no hay una fórmula secreta para tener éxito, pero se debe visualizar, planear y definir muy bien para que un negocio prospere.