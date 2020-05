[GALERÍA] Atraviesan crisis estudiantes de educación pública, debido al confinamiento social

Según padres de familia entrevistados por este medio de comunicación, la continuidad del ciclo escolar 20192020, muestra escenarios distintos entre la educación privada y la pública, por lo que la notoria desigualdad está ocasionando estragos en el aprendizaje de los estudiantes. Mientras que padres de familia de distintas escuelas primarias de educación privada aseguran que a sus hijos se les ha estado impartiendo clases de manera regular, cumpliendo con el horario establecido y dando un correcto seguimiento de dudas, padres de escuelas públicas dicen lo contrario, ya que algunos de los estudiantes, en todo lo que va del confinamiento social, jamás han visto en una videollamada a sus maestros, por lo que insisten que su aprovechamiento no es el adecuado. Como explica Lorena, maestra de una primaria pública en la capital del estado y quien por temor a perder su trabajo prefirió mantenerse en el anonimato, el apoyo por parte de la escuela no ha sido el adecuado, “las decisiones que se tomaron en cuanto a las clases virtuales, estuvieron mal planteadas porque no todos los alumnos, o maestros, cuentan con internet en su casa y al no tener la infraestructura necesaria es imposible que los estudiantes tengan un buen aprovechamiento.” Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tan sólo el 45 por ciento de los hogares en México cuentan con una computadora, mientras que únicamente el 48 por ciento no tiene internet, lo que provoca que un gran número de estudiantes no tengan acceso a las actividades que mandan los docentes.

MENCIONAN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA NO TENER BUEN APROVECHAMIENTO

Sofía, una estudiante sobresaliente de segundo año de secundaria, se encuentra molesta y frustrada ante el manejo de clases que su escuela ha llevado durante esta cuarentena, “desde que se supo que se iban a suspender clases, lo único que hicieron fue dejarnos tarea, bastante… incluso trabajos que no eran para aprender cosas sino para tenernos ocupados”. La estudiante, quien lleva un promedio de 9.5, asegura que los maestros se han “desaparecido”, pues no hay comunicación con los docentes para la resolución de dudas, “si les escribes te contestan dos o tres días después, entiendo que tienen cosas que hacer, pero no están poniendo atención a los alumnos”, dicha situación fue también corroborada por una madre de cuatro estudiantes, quienes asisten a otras instituciones de carácter público; dos de ellos, alumnos de primaria, han tenido problemas de comunicación con los docentes, pues como asegura no existe un canal directo para la resolución de dudas. “En el nivel secundaria, los alumnos se muestran incómodos, pues es una edad en la que la identidad y la autoestima se están desarrollando, por lo que para algunos es un reto estar frente a la cámara. Mientras que para otros es estresante cuando falla el internet o aún no se maneja el programa con destreza. En general, los alumnos no se muestran muy conformes y refieren extrañar el salón de clases”, dice una docente de este nivel escolar.

ASEGURAN DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIVADA ASISTENCIA DEL 98 POR CIENTO DE ALUMNOS

ANTE el repentino cambio de modalidad en la impartición de clases que se suscitó hace un par de meses por la emergencia sanitaria, la respuesta por parte de alumnos de diversos planteles de educación privada ha sido excepcional, ya que como explican algunos docentes, los estudiantes se encuentran asistiendo diariamente a clases, por lo que estiman, en promedio, que cuentan con el 98% de sus alumnos. Como explica el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), el 13.6% de las escuelas censadas en México son privadas, por lo que se puede sugerir que un porcentaje bajo del total de alumnos registrados en el país están obteniendo una educación integral en estos tiempos de crisis. Elvia Sías, psicóloga y docente en educación secundaria, considera que a pesar de que la reacción ante la contingencia actual fue favorable en el sector de educación privada, el panorama en escuelas públicas ha sido sumamente diferente, pues resulta más difícil acceder a plataformas digitales que faciliten la transmisión virtual de clases en línea.