[GALERÍA] Ejercen la medicina en tiempos difíciles

Líderes estudiantiles y profesionistas recién egresados de la Facultad de Medicina y Enfermería de la UACh resaltan que el espíritu de servicio debe ser más fuerte que cualquier otra situación pero destacan que si existe temor a ser víctima de la delincuencia o a resultar contagiados de Covid-19; esto en referencia a que en un futuro próximo realizarán el servicio social y algunos serán asignados a la región serrana.

Trabajo en conjunto de médicos, enfermeras y autoridades gubernamentales, es necesario para atender a los habitantes de la región serrana y resaltan que ocasiones como médicos internos tienen que valerse por si mismos ya que el apoyo es mínimo empezando por el “apoyo económico” que no supera los mil pesos al mes.





Existe el miedo de parte de los médicos salir a trabajar a comunidades alejadas; es importante brindar seguridad al médico y este a su vez ofrecer la mejor atención al paciente, es un trabajo en conjunto por parte de autoridades y profesionales de la salud.

También es necesario brindar al médico lo necesario un lugar para vivir y acceso a servicios básicos.

Cuando nos dieron las plazas del internado, yo pude quedarme en Chihuahua pero elegí Ciudad Cuauhtémoc ya que la Sierra Tarahumara esta considerado, un lugar además por ser comunidades apartadas tienes que “manejarte con lo básico”.

No es miedo a realizar el servicio en la región serrana más bien mucha responsabilidad, ya que nos mandan solos, y tenemos que resolverlo como podamos, cualquier problema que pase dentro de la comunidad, mientras se transfiere a otro hospital, se tiene que sacar de peligro y mandar a la persona en las mejores condiciones.

Fotos: Cortesía Entrevistados

Es un tema complicado ahorita hay partes que están lejos y de difícil acceso y son seguras y otras no tanto. Si te mandan no tienes elección, si ya me tocó a mí, pues me tengo que ir a cumplir mi trabajo lo tengo que hacer y de la mejor manera y disposición, al final de cuentas fue la carrera por la que estudié y tenemos que atender a la población.

He comentado con mi familia y la idea es irme a mi ciudad de origen Delicias Chihuahua, en dado caso de que hubiera la necesidad o más que nada la obligación de irme a otra ciudad si iría, solo me queda cumplir y acatar los mandamientos que nos toca.

Es importante la salud de las personas de las comunidades alejadas y que tengan atención ya que hay lugares donde para tener servicio médico tienen que recorrer hasta 4 horas.

Mi familia es de Batopilas y me gustaría irme a un lugar así, teniendo la seguridad de que no me va a pasar nada allá, porque sabemos que vamos como servicio, con una beca de plaza que cubre las cosas muy necesarias, pero también la seguridad la pone el pueblo sobre todo.

Ahorita es un punto frágil realmente y sobre todo que cuando llegas al centro de salud no hay los insumos necesarios.

En ocasiones se nos complica en estos sitios porque aún no existe el medicamento adecuado o no hay más apoyo que nosotros mismos, solamente estamos uno o dos médicos por zona y ahí es donde empieza a debatirse uno que hacer o cómo hacerlo hasta qué punto tenemos posibilidades de atender a alguien.

Ahora bien si entramos al punto de la seguridad si hay temor a ser víctima de la delincuencia.

Realmente pienso que en general el personal de salud muchas veces, las escuelas o la institución que este mandando a su servicio social los exponen sin saber realmente las consecuencias de lo que está sucediendo y en ocasiones tiene que pasar algo trágico o alguien tiene que pagar las cuentas para que alguien alce la voz.

La verdad es que personalmente no me gustaría irme a una zona rural por la inseguridad además, lo que se les paga a los pasantes muy poco creo que no está bien la manera que los estén exponiendo dado a su salario o el cómo se tienen que ir porque digamos que les dan 400 pesos a la quincena o mes, de ahí se tiene que pagar sus gastos, muchas veces les ofrecen quedarse en hospitales pero esta el gasto de la comida

Para mí es un tema muy importante, el servicio social en áreas rurales es riesgoso pero no podemos dejar de lado a las comunidades indígenas que realmente que no reciben atención médica porque el centro de salud más cercano les queda a horas de distancia.

Es algo complicado la institución educativa se debe hacer responsable de los pasantes de enfermería y medicina, hay que garantizarles un lugar seguro sin dejar de mencionar que la beca es minina, que independientemente de la exposición o no, el trabajo que se hace debe ser reconocido y por ende remunerado.

No por ser practicantes significa que sabemos menos o nos interesa menos, es algo importante, las becas en enfermería la que paga más es alrededor de 350 pesos al mes

En este tipo de casos por ejemplo yo soy de la ciudad si me fuera a otro municipio entonces tengo que considerar los gastos de renta, alimentos y transporte.

Yo no tendría problema en irme a trabajar a otra zona rural lo haría con todo gusto igual como me despeñaría aquí como en otro lado.