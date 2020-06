[GALERÍA] Frustración por la "nueva normalidad", desesperados

Historiadores comentan que la pandemia por Covid-19 puede terminar socialmente antes de que termine médicamente ya que la gente se está cansando tanto de las restricciones como de los pocos avances que observan, no tienen claro casi nada y como al inicio del aislamiento social, se cuestionan ¿cuándo va a terminar? y si bien, conocen o han escuchado del semáforo no entienden del todo el

cómo va ir cambiando la situación. Lo que si tienen claro es que no habrá una victoria repentina y el tratar de definir el final de la pandemia es un proceso largo y difícil, que según los chihuahuenses está muy complicado y más aún, les enoja la situación de que mientras unos acatan las medidas sanitarias encabezadas por el no salir de casa otros, “andan como si nada en la calle, van a los tianguis, se reúnen con amigos y se comportan como si nada pasara, por cul

pa de ellos, las cosas se alargarán todavía más”, puntualizan. Los eventos sociales se siguen posponiendo, primero los clientes reagendaron para finales de mayo o junio y resulta que hay que volver a cambiar fechas dicen dueños de salones de fiestas, los restaurantes no pueden recibir clientes dentro de sus instalaciones, muchos trabajadores seguirán en home office, los niños y jóvenes continúan con clases virtuales, la violencia intrafamiliar en aumento, el dinero apenas alcanza para comer y la fecha de regreso es totalmente incierta para todos, esto último es lo que más agota a las personas que resaltan “dicen una fecha, luego la alargan, y como desde el principio, no se sabe nada”.

Jorge Carlos Rivera

Tengo conocimiento que hoy se espera un ingreso a trabajo de manera escalonada, es decir, primero unos departamentos y con horarios de menos horas para evitar la aglomeración de gente en los comedores. Estoy desesperado por regresar a laborar y obviamente no creo que la vida como la conocíamos vaya a volver a ser igual... No creo que termine este año, tendremos que adoptar otro estilo de vida.

Jorge Zamora

Creía que esto iba a volver un poco a la normalidad, pero por la cantidad de casos que siguen saliendo, es complicado. Me desespero pero trato de realizar diversas actividades la verdad no son cosas que pasan solo hay que saber enfrentarlas para salir adelante. Considero que hasta que salga la vacuna se volverá a hacer la vida de antes

Julieta Rojero

Abrí un negocio y lo tuve que cerrar en marzo, sabía que esto iba a tardar pero esperaba que este lunes se reactivaran más actividades económicas, ahora pienso que esto no será pronto y hay que ser aún más pacientes. Hay momentos de ansiedad y desesperanza de que no acaba, pero no podemos predecir cosas como estas, pero si mejorarlas, espero volver pronto a la normalidad y que esta pandemia que vino a incomodarnos también sea para superarnos.

Rosenknopp Gardea

Por lo que veo seguiremos mucho tiempo así, no podemos hacer la vida normal y esto es desesperante, ni siquiera se puede visitar a la familia, si se supone que esta ciudad está en semáforo rojo por que la mayoría de las personas no hacen caso de guardarse para que esto acabe lo más pronto posible, siento que están jugando con las personas y tal parece que no acabará en este año.

Isla Sáenz

Tengo negocio propio y trabajo hasta ahorita de forma normal, esperaba que este primero de junio se reactivara la economía y ya estuvieran más negocios abiertos, pienso que más que esperar volver a una normalidad es cuestión de adaptarnos.

Rosalba Salcido Alcántar

Si bien hay una urgencia, motivada por la cuestión económica, es necesario y aplaudo la emaforización para la reactivación de las actividades a fin de evitar cifras catastróficas en materia de salud. Es necesario que asumamos una actitud responsable para que se normalicen las actividades lo más pronto posible. Estoy desesperada, pero también consciente de la importancia de respetar, en lo posible, estas medidas restrictivas en bien de nuestra salud, la de nuestra familia y de la comunidad en general.

Jacqueline Enríquez

Esperaba que se tomaran más medidas ya que aún hay alto contagio, estoy poco informada del semáforo y si estoy muy decepcionada. Si bien sabía que no íbamos a volver a la normalidad, esperaba más, pero ahora pienso que aún nos quedan por lo menos un par de meses.

Alejandra Gardea

No trabajo desde el 2 de abril y estoy desesperada, no puedo conseguir trabajo y exactamente no tengo idea como y cuando cambiará el color del semáforo, estoy consciente de que volver a la normalidad implica aún mucho tiempo pero ya deberían dejarnos continuar, no hay dinero y las personas no tienen para comer, queremos hacer nuestras vidas normales con precaución por supuesto.

Horacio Ochoa

Esta situación ya no solo afecta la parte laboral y económica, también la personal y familiar, se han dejado de realizar muchas actividades y es desesperante, si conozco la función del semáforo, es una regulación federal que se mide a través de colores, permite que se reactive la economía por municipios, también mide la capacidad para atender los casos que se presenten, el color se va a modificar de acuerdo a las particularidades que se vayan presentando por municipio y mientras a entender y aplicar la "nueva normalidad"

Viviana Barrio Echerivel

Si estoy desesperada, espero que la gente respete y siga cuidándose y tomando las precauciones para poder avanzar, no sé cuánto tiempo tardará esto y hay personas que no entienden o no creen en la importancia de respetar las medidas sanitarias, ojalá ya en un par de meses termine esto.