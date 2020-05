[GALERÍA] Inquietud de los jóvenes, su futuro laboral

Encontrar trabajo es una de las principales preocupaciones de las nuevas generaciones; debido al golpe económico por Covid-19, los universitarios y recién egresados destacan que han sido fuertemente golpeados por esta crisis ya que ahora, será mucho más difícil conseguir un empleo, puntualizan. Sus expectativas profesionales no son las más óptimas en la actualidad, la ola de personas que cursan una carrera universitaria o acaban de concluir su licenciatura o ingeniería muestran ansiedad por la inestabilidad laboral que se visualiza comentaron. Colocarse en los próximos meses en alguna empresa es el tema que preocupa a los más jóvenes y algunos de ellos a raíz de la pandemia se capacitan y colaboran ante las necesidades relacionadas con la resiliencia y solidaridad.

Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) , el primer trimestre del 2020, arroja que en el Estado de Chihuahua 269,813 personas se dedican al estudio y no son económicamente activas, 130,681 de ellos son hombres y 139,132 pertenecen al sexo femenino, sin distinción de género, los estudiantes resaltan su preocupación por obtener un empleo permanente. En sondeo realizado por El Heraldo de Chihuahua entre universitarios y nuevos profesionistas, estos expresaron miedo ante la situación económica, el alza de precios, el desempleo y lo que será “la nueva normalidad” y comentaron planes para cuando termine el confinamiento así como actividades que realizan en la actualidad.

Ana Sofía Bueno Salcido (Edad 24 años, recién egresada)

Veo la situación difícil ya muchas pequeñas y medianas empresas sufrieron bastantes daños económicos y algunas hasta cerraron. Además mucha gente se quedó sin empleo y se vendrá una crisis muy dura. Creo que cuando se empiece a quitar gradualmente la cuarentena nos tendremos que seguir cuidando ya que el virus no se habrá erradicado por completo en el mundo y seguirá el riesgo de contagio aunque en menor medida. En días de confinamiento me gusta dibujar, jugar juegos de mesa con la familia, cocinar y arreglar el jardín.

Nicolás Blanco Jiménez (Edad 20 años, estudiante de Desarrollo de Negocios en la UTCH)

Respecto al futuro pienso que muchas cosas van a cambiar y la “normalidad” tardará en llegar, al momento de la contingencia sanitaria surgieron muchos cambios entre la sociedad y en cada persona; existe mucha incertidumbre sobre el que pasará después. Extraño las clases presenciales ya que se aprende mejor y actualmente estoy aprendiendo a realizar animaciones, en 2D y 3D.

Lizbeth Baca (Edad 19 años, estudiante de ingeniería química)

No tengo miedo pero si incertidumbre porque realmente no sabemos lo que va a pasar. Vamos a tener que ser cuidadosos e higienico para evitar contagios porque todo seguirá siendo riesgoso. Actualmente aparte de tomar clases virtuales me gusta leer, ver series y practicar deporte. Extraño el cine y a mis amigos.

Karen Daniela Helo Hierro (Edad 19 años, estudiante de medicina

Siento miedo por la situación económica, pero gracias a la contingencia me he dado cuenta que varias personas han dado a conocer sus negocios y muchísima gente los ha apoyado, y con eso nos damos cuenta de que somos muy unidos ayudando al crecimiento económico de los demás. Fuera de mis clases en línea, he podido aprovechar el tiempo, he podido hacer rutinas de ejercicio de lunes a viernes gracias a que el gimnasio nos da seguimiento virtual, así como tiempo de calidad con mis papás y mi mascota.

Juan Pablo Mora Camacho(Edad 19 años, estudiante del ITCh)

El alza de precios y la crisis económica así como el desempleo es una situación preocupante, los insumos para los negocios y la falta de dinero en los hogares es algo que afecta a todos, sin duda será muy difícil adaptarse a la “nueva normalidad” y considero que el estudio virtual es complicado porque hay personas que trabajan y se dificulta tomar las clases, además en mi caso, que estudio ingeniería lo ideal es tomar las aulas.

Juan Aguirre (Edad 19 años, estudiante de Desarrollo de Negocios en la UTCh)

Tengo preocupación por todos esos empleados que están perdiendo su trabajo y empresarios que se ven obligados a cerrar para siempre; la economía está afectando a todos de formas diferentes y desgraciadamente la mayoría de los mexicanos no tienen estabilidad económica y están batallando y van a batallar para salir adelante junto con su familia Me estoy concentrado en mi progreso como guitarrista aprendiendo teoría musical, composición e improvisación y un proyecto como productor musical es mi Instagram @daronstonemusic para todos los jóvenes que tienen algo que expresar pero no cuentan con el dinero suficiente para pagar a un estudio profesional y caro.

Adriana Legarreta García (Edad 17 años, estudiante)

Estoy preocupada porque ya ahorita todo está muy caro y con todo lo que pasó van a subir mucho más los precios; después de esto creo que vamos a pensar más conscientemente y no desaprovechar las oportunidades; actualmente me gusta ver películas, jugar juegos mentales, juegos de mesa con la familia, hablar virtualmente con mi novio, amigos y familia también hacer ejercicio y remodelar la casa.

Andrés Blanco (Edad 24 años, estudiante de la UACh)

Personalmente si tengo mucha incertidumbre “después” de la pandemia, económicamente hablando, ya que durante estos días de contingencia se han visto muy deficientes las acciones del gobierno federal. Esta situación está marcando un antes y un después histórico, y que muchas dinámicas sociales van a tener que cambiar. Lo que más me gusta hacer es trabajar en mi música personal y en trabajos para futuros proyectos teatrales, así como jugar videojuegos y ver películas. Una cosa que me ayuda mucho a sobrellevar los días es cantar.