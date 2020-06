[GALERÍA] Le apuestan al autoempleo, recién egresados

El Covid-19 ha sido un golpe global en diversos aspectos no sólo en lo que respecta a la salud; la economía y el desempleo son daños colaterales de la emergencia sanitaria y nuevas generaciones que concluyeron estudios superiores, se confiesan abrumados por su futuro próximo.

Las oportunidades de empleo serán escasas, sobre todo por la situación de la pandemia por el SARS-CoV-2. El cierre de empresas o la disminución de su personal operativo han sido inminente y es muy probable que esta tendencia se mantenga por lo menos un par de años más, comenta Rodolfo González, investigador científico.

Por su parte, Ana Sofía Bueno dice tener esperanza de que se reactive la economía y que esto a su vez genere empleos; Mónica Soto agrega: “A menos que aceptemos trabajos mal pagados de empresas grandes, muchos batallaremos para encontrar un empleo bien remunerado y habrá más competencia que antes”; y Luisa Arzate observa un futuro más competitivo y complicado: “Habrá que reinventarse y aprender del autoempleo y emprender porque el tiempo corre y no podemos quedarnos esperando”.

Michel Araiza se adhiere a la preocupación latente: “De hecho las oportunidades de trabajo ya eran escasas y mal pagadas, aunado a esto, se presenta la pandemia del Covid-19 que viene a complicar aún más la situación laboral, no afecta nada más a los jóvenes, es un efecto global, ya que se han perdido miles de empleos, es súper difícil hoy en día conseguir trabajo”.

Según datos del Inegi, el 40% de los jóvenes entre 15 y 24 años en Chihuahua no se encuentran económicamente activos, mientras que el 59.4% en este rango de edad cuenta con un empleo que en ocasiones es temporal ya que ejercen un oficio más que una profesión.





“MÁS FÁCIL CONSEGUIR TRABAJO CON UN OFICIO QUE SIENDO PROFESIONISTA”

KAREN HERNÁNDEZ CASAS

Teniendo una profesión es menos la oportunidad de que te contraten, más que nada te piden años de experiencia, uno acaba de salir de su carrera y por no tener la experiencia hay menos posibilidades de trabajo.





ANA SOFÍA BUENO

Es más fácil para los que tienen un oficio ya que son servicios básicos que se necesitan diariamente, pero a pesar de esto no son bien remunerados. Pero considero básico que además de tu carrera aprendas un oficio para tener opciones en situaciones como la actual.





RICARDO SALCIDO

La mayoría de los oficios son indispensables en la vida diaria y te dan la oportunidad de trabajar por tu cuenta, además el saber oficios facilita tu vida y te ahorra dinero al hacerlo tú solo.





RODOLFO GONZÁLEZ

Usualmente es más factible ejercer un oficio, ya que éstos pueden ser aprendidos de manera simple y mejorar conforme a la experiencia. En cambio, las profesiones requieren de años de estudio y dedicación, aunado a esto, la competencia entre profesionistas es cada vez mayor; con esto me refiero a que cada año salen demasiados jóvenes profesionistas, sin embargo, la oferta laboral es escasa, por lo cual se vuelve complicado encontrar un empleo en el área de formación de cada joven profesionista.





VERÓNICA ARMENDÁRIZ GONZÁLEZ

Es más sencillo conseguir un trabajo de oficio porque el de profesión se necesita una carrera y debido a la situación yo no he podido estudiar.





MÓNICA SOTO

No estoy segura de que sea más fácil conseguir empleo con un oficio que con una profesión, sé que siempre se necesita un plomero o un albañil, más que un diseñador gráfico (por mencionar un perfil del que tenemos mucho en Chihuahua), pero los trabajos de oficios no son consistentes ni están seguros, entonces la verdad no sé. Creo que es de suerte y saberse mover entre contactos en ambos casos.





LUISA ARZATE

Es más sencillo encontrar un trabajo de oficio porque la fuerza humana siempre será necesaria, hay empleos que ninguna tecnología puede hacer, ya sea plomero, electricista, etc. Y si hablamos de los empleos para profesionales, siempre habrá una persona con más contactos que nosotros, más preparada que nosotros, pero sin duda alguna pienso que cuando te llega la oportunidad hay que demostrar que has llegado hasta ahí porque eres capaz, siempre dar una milla más de la esperada y seguir aprendiendo para no quedarnos obsoletos en el campo laboral.





Fotos: Cortesía entrevistados

Para todos en general es muy difícil el trabajar hoy en día, tan es así que los profesionistas se emplean en algo que no es lo suyo y los que no tienen una profesión se les complica aún más, pero la mano de obra calificada siempre será bienvenida, así como los buenos profesionistas, pero insisto, es muy difícil hoy en día para ambos.