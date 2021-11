La cantante chihuahuense Marla Herrera lanza su primer sencillo “Magia” en las plataformas de Facebook y YouTube, el cual a pocas horas de su estreno ya cuenta con cientos de vistas, el ritmo melódico en esta balada capta la atención de los cibernautas, tema muy ad hoc para escuchar en pareja, y el cual ha recibido muy buenos comentarios.

“Todo esto ha sido un sueño y sé que apenas comienza, siempre me ha gustado escribir al igual que cantar, el proceso de composición y trayecto de ‘Magia’ fue inesperado, pero he disfrutado cada momento. Alguien me preguntó, ¿por qué me gusta escribir?, y la respuesta es simple: para sentir, la música te permite conectarte con otras personas e incluso volverte vulnerable. Quiero que, con todas las emociones con las que hice está canción, alguien pueda escucharla y hacerla suya también, que pueda identificarse, recordar, y al final empoderarse al decir ‘descubrí que la Magia está en mí”, señaló.

Foto: Cortesía | Alicia Ontiveros

Pero ¿quién es Marla?, esta joven es una estudiante de la Facultad de Artes de la UACh quien está cursando el quinto semestre de la Licenciatura en Canto, de igual manera estudió danza en la academia “Ancor Jazz stage” y tomó un taller de teatro en la Facultad de Artes de la UACh, y quien ha participado en distintos proyectos, por mencionar algunos de ellos, en el año del 2019 colaboró en “Noches de Broadway” en el papel de “Penny” de Hairspray, una de las solistas de Chicago y ensamble; en el 2021 fue seleccionada para un proyecto de intercambio con “Catholic University of America” de Washington D.C. esto gracias a su maestro de Canto el doctor Manuel Mario Castillo.

También intervino en “Broadway Dreams” en “El Rey León” como bailarina y en “In the Heights” como bailarina y corista; de igual forma estuvo presente en “Elysian Arts Productions” como solista en “Yes Sir, i can boogie” y en “Hamilton” como “Angelica Schuyler”. En Caja Noir participó en el proyecto “Broadway Dreams Live”.

DATO:

En el 2020 fue invitada a cantar en el Congreso de la Asociación Mexicana de Maestros de Canto; en el mismo año participó en el proyecto “Querida Rosa” en conmemoración del Día de la Mujer para el Gobierno del Estado