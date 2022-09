Colabora con Calvin Klein el chihuahuense Jesús Herrera

Uno de los fotógrafos profesionales e influencers chihuahuense que sigue escalando la cima del éxito es Jesús Herrera, quien el domingo subió a su cuenta de Instagram su nueva colaboración ahora con la marca internacional Calvin Klein: “Emocionado de formar parte del #Heritage de @calvinklein apostándole a materiales más sostenibles”, escribió en su plataforma, subiendo algunas imágenes donde se ve posando en ropa interior en color blanco, así como unos jeans con una franja roja a los lados donde viene estampada la marca.

El joven conferencista es licenciado en Comunicación y Medios Digitales por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con especialidad en Fotografía Comercial y Publicidad por la Universidad de las Comunicaciones en Santiago de Chile. Adoptó el éxito al himno de su trabajo, con un característico estilo lleno de colores, un ojo crítico y una estética impecable, ha trabajado en incontables editoriales de moda en revistas y campañas publicitarias para marcas nacionales e internacionales.

A sus 29 años ha cosechado varios premios, entre los cuales se encuentran: Fotógrafo del Año “Orgullo Mexicano”, Conaculta (2015); “Fotógrafo de Moda”, Premios Artilugio (2015); “Editorial Photo”, Canon Cosmos of Photography (2016); “Mejor Director de Fotografía”, ¡Ah Chihuahua! (2016); ganador "Fotografía Contemporánea", Premios Fumca (2017), logros que ha obtenido gracias a la pasión que siente por este arte y donde encontró su profesión.

Al enterarse de la noticia de su colaboración con la prestigiada marca, los seguidores de Chuy se volcaron en redes escribiendo mensajes de felicitaciones y reconocimientos; es de mencionar que el joven durante décadas ha trabajado en el ámbito empresarial y filantrópico apoyando causas nobles, tal fue el caso de la pandemia donde desempeñó una intensa campaña de recolección de artículos de higiene que fueron donados a vendedores ambulantes, familiares y pacientes de instituciones médicas locales.

Previo a su colaboración con Calvin Klein, Chuy Herrera viajó por atractivos turísticos de la región, el país y el mundo, visitó la Sierra Tarahumara y Estados Unidos donde ha conseguido importantes logros, tal es el caso de la empresa que diseña botellas de tequila y eligió la imagen del chihuahuense para una de ellas. “Muchas gracias tequila_desing por siempre pensar en mi, me encantó esta botella, la voy a tomar con mis seres queridos que celebran el amor en todas sus presentaciones, porque no hay sentimiento más hermoso. #happypride”, escribió Chuy en su cuenta de Instagram.

“Utiliza el alcance que tienes para ayudar, que sirva y que funcione, a mí no me molesta que una empresa me diga yo te apoyo pero me mencionas, excelente, no tengo problemas, mientras sea por el bien de otros, adelante” expresó Jesús Herrera durante una entrevista que le realizó este medio de comunicación”.

