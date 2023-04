Gasta una fortuna para ser el clon de Kim Kardashian

Como viva imagen de Kim K, esta curvilínea morena gana 6 mil dólares cada vez que se pavonea como un clon de Kim Kardashian, aunque admite que llegar aquí la ha costado una fortuna.

La mujer gasta unos 3 mil dólares mensuales en rellenos, botox y otros "elementos esenciales" para mantenerse al día con su fachada de Kardashian, además de los 30 mil que gastó previamente en su aumento de senos y levantamiento de glúteos.

Para mantener sus curvas, Ashten tiene que sacrificar sus antojos y seguir una dieta estricta. Incluso se aprieta en los entrenadores de cintura para mantener su silueta bajo control. A pesar de los sacrificios y del costo financiero, ella sigue viviendo su vida como doble de Kim K.

La influencer, que tiene 73 mil 300 seguidores en TikTok y 562 mil en Instagram, compartió que había sido la viva imagen de la reina de la realidad durante años.

Aún así, no fue hasta que llamó la atención de un parecido a Clint Eastwood que vio el potencial de hacer dinero en su apariencia. Las estrellas se alinearon y el doble de Clint instó a Ashten a ponerse en contacto con su agencia.

"Desde mis últimos años de adolescencia, la gente me ha dicho que tengo un parecido sorprendente con Kim Kardashian", recordó Ashten. "Es una comparación que escucho casi todos los días cuando estoy en público. Y la verdad es que, si miras nuestras fotos de bebés o adolescentes, compartimos muchas similitudes. Nuestros padres también provienen de orígenes étnicos similares, lo que podría explicar nuestra semejanzas".

Ashten comenzó como modelo de acondicionamiento físico, pero hace unos siete años una agencia de talentos se acercó a ella para hacer un trabajo doble para Kim. Esto involucró la suplantación de celebridades, apariciones en eventos y otros conciertos relacionados.

Pero cuando llegó la pandemia de Covid-19, todo se detuvo. "Aproveché esto como una oportunidad para buscar mi propio look, que consistía en senos más grandes y un trasero más grande, yendo más allá de lo que ha hecho Kim.

Ashten reveló que se había sometido a dos cirugías importantes. Sin embargo, negó los rumores de que le quitaron las costillas y afirmó que su pequeña cintura es "cien por ciento natural".

Ashten reconoció que se parece a Kim K ahora, pero declaró que se veía casi idéntica a ella desde antes de sus procedimientos cosméticos. Dijo que parecerse a Kim K le dio el salto inicial al mundo de las redes sociales en línea. Sin embargo, sus fans le seguían pidiendo que creara su propia marca y buscara su look ideal.

Ella deseaba parecer más extrema y ser ella misma, independientemente de lo que pensaran los demás y de lo que se considerara la norma.

"Creo que la estética de Kim K representó mi apariencia natural antes de cualquier mejora cosmética, y desempeñó un papel fundamental para impulsarme al éxito en el ámbito de las redes sociales", comentó.

"A medida que ganaba más seguidores me pidieron que comenzara mi propia marca. Estaba decidida a buscar el aspecto que quería y ser fiel a mí misma, incluso si eso significaba estar un poco más fuera de lo que se considera normal. No me importaba lo que pensaran los demás. Solo quería ser yo. Pasar de la etiqueta de Kim K y construir mi propio imperio de fanáticos; de ahí el nombre de Internet de @Ashtens_Empire", confiesa.

Como modelo internacional de televisión, prensa y moda / bikini, Ashten tuvo muchas experiencias emocionantes. Sin embargo, el episodio de Hooked on the Look se destaca por lo viral que se volvió.

"La filmación fue un proceso extenso, que abarcó entrevistas y metraje, pero me abrió muchas puertas", admitió.

"Soy muy afortunada de haber tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo, con todos los gastos cubiertos, para promocionar lujosos resorts, exquisitos restaurantes y cautivadores eventos. Nunca podría haber anticipado recibir invitaciones por correo electrónico para promocionar un lujoso resort ubicado al otro lado del globo terráqueo, un restaurante griego u organizar eventos en lugares de carreras de Fórmula 1 repartidos por todo el mundo".

En cuanto a su vida personal, Ashten ha estado saliendo con su prometido, Jimmy, a quien ella considera su verdadero mejor amigo y la definición real de un alma gemela.

Con respecto a mantenerse en buena forma, Ashten cree que lo que ingerimos es esencial. Es pescetariana, lo que significa que solo come pescado y no come otras carnes, pollo, dulces, carbohidratos ni alcohol. Bebe alrededor de un galón (tres litros) de agua al día.

Hace cardio durante aproximadamente una hora al día, 400 abdominales "sin resistencia al peso", ejercicios ligeros de brazos de alta repetición y, por lo general, usa un corsé de entrenamiento de cintura por la noche.

En cuanto a sus planes futuros, el objetivo de Ashten es seguir aumentando su base de seguidores y ahorrar para la próxima oportunidad comercial.

"Mi objetivo es conseguir aún más fans para que todo lo que publique sea un éxito. No se trata sólo de publicar fotos y esperar likes y comentarios; tienes que convertirte en un negocio y usar tu imaginación para hacer realidad tus sueños". verdad", concluye.