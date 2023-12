Triunfa Valeria Cordero en Miss Trendy World México

La chihuahuense Valeria Cordero Medina ganó el concurso de belleza nacional Miss Trendy World México que se llevó a cabo en Cancún y ahora se prepara para representar al Estado Grande y el país en la etapa internacional que se realizará en Perú en los próximos meses, por lo cual la estudiante de Medicina se encuentra preparando para traerse el título y la corona.

Sobre este logro en su carrera y sus proyectos habló con El Heraldo de Chihuahua: “Ahorita estoy trabajando en dos proyectos sociales, en el Banco de Alimentos Cáritas Camargo donde se recaudan alimentos para hacer despensas a personas de bajos recursos, donde se ayudan a más de 500 familias y también estuve dando conferencias sobre la importancia de la salud mental en la Facultad de Medicina”, expresó Valeria Cordero.

Sobre las funciones que tiene ahora como soberana, en este concurso que ganó y donde el director fue Jonathan Ledezma, informó: “Prepararme para el internacional y seguir trabajando en mis proyectos sociales, ya tengo 13 años de trayectoria en certámenes de belleza, pero éste fue el primero a nivel nacional, tiempo en el cual siempre me ha motivado el poder promover el amor propio y usar mi voz para invitar a las personas a que sigan sus sueños y nunca se rindan.

“Quiero decirles a mis seguidores y todas la personas que me han estado apoyado a largo de mi carrera en el mundo de las pasarelas, modelaje y eventos que nunca dejen de perseguir sus sueños y nunca permitan que alguien les diga que no pueden, luchen por sus metas, sean apasionados e invencibles, nosotros somos quienes escribimos nuestro futuro no la gente de afuera, así que anímense a tomar la iniciativa de escribir su propio destino”, expresó emocionada, orgullosa y segura de sí misma Valeria.

Es de mencionar que la triunfadora recibió innumerables felicitaciones por parte de su familia, amigos, conocidos, amistades, quienes le han dicho que tiene todo para seguir triunfando y sobre todo dejar en alto el nombre de México en Perú, donde competirá con otras chicas de todo el mundo para traerse el título, por lo cual ya están tomando diversas clases que se requieren para obtener buenas calificaciones en todas las etapas en que se dividen los eventos de belleza como son: Traje de Baño, Típico y de Gala.

Si deseas saber más de esta belleza del estado de Chihuahua síguela en sus redes sociales donde encontrarás lo que hace en su día a día, y la manera en que se está preparando para conquistar la próxima corona, en Instagram está registrada como @valericorme y en Facebook Vale Cordero.