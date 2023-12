¡Pasa una Navidad Vaquera! Invitan a evento con causa, se presentará Luk Vegas y muchos más

Un grupo con afinidad por la música country de nuevo hacen mancuerna como lo han estado haciendo desde hace 10 años, y llevarán a cabo el festival “Navidad Vaquera”, donde habrá diversos artistas del género campirano en “La Cerve”, el público podrá entrar a disfrutar de este evento al entregar un juguete no bélico, ni de pilas; dando inicio a las 11:00 horas este 17 de diciembre; asimismo, antes del concierto se realizará una caravana, por lo cual hacen una atenta invitación a que se unan a este festejo y desfile.

Si deseas adornar tu carro y participar en la caravana, el punto de reunión será a las 10:00 horas en la Ciudad Deportiva, para iniciar por la División del Norte, luego por la calle 25, le siguen por la avenida Niños Héroes así como la Tecnológico para proseguir por el Canal y finalmente llevar a “La Cerve” para dar inicio a la “Navidad Vaquera”.

La cartelera de artistas está conformada por: Luk Vegas, Jorge Heredia y su banda, Old Boy, Alejandro Núñez, Emmanuel Núñez, Charles Lozano, Eddie Cast, Revólver, César Cisneros, Villanos Country Band, Álamo, Coyote Viejo, Carlos Irigoyen, Memphis, Repudiados.

También: All Star, Tennessee Golden Girls, Tornado, Sand Roses, These Boots, Country Villa, Cheyennes Country Club, Cowboy Fever, Old West, Bandidas y Silver Town, Country UACJ, Mezquites Country Dancers, Bee Golden CBT90, Espuelas Doradas, All Star Shiner, Alma Vaquera, Crazy Horses, Boots on Fire, Eagles Country Dancers Club, Deportiva Sur Country Club, Espuelitas Golden Young, y Dixieland Country.

Por otro lado, los organizadores informaron que los regalos recaudados se entregarán en los días cercanos ya a la Navidad en el municipio de Guazapares y sus alrededores, para que los infantes puedan disfrutar de un juguete que cada uno de los chihuahuenses donará este 17 de diciembre.

Asimismo, todos los artistas involucrados en esta fiesta darán lo mejor de sí para ofrecer un show de calidad a los asistentes, entre ellos, como se había mencionado líneas arriba, está Luk Vegas quien interpretará sus éxitos, y como él mismo lo ha informado en entrevistas se hace acompañar de sus compañeros de grupo:

Daniel Orozco en la guitarra eléctrica, coros y dirección musical; Edson Armendáriz en la batería y coros; Israel García en el bajo eléctrico; Julio Arellano, de guitarras, pedal steel y lap steel; Débora Rivera, violín; Tawally Prado en la guitarra eléctrica y Sergio Escamilla en la guitarra acústica.

También arriba del escenario estarán varios ballet conformados por chicas quienes pondrán ambiente con diversas coreografías muy al estilo country, donde tú también puedes sacar tus mejores pasos de baile en este género sólo siguiendo sus pasos, y si ya eres un experto para bailar, pues sólo será cuestión de que te animes a divertirte, portes tu outfit vaquero, sombrero, botas y a disfrutar apoyando esta causa navideña.

