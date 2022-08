Reprograman función de la banda BTS por la lluvia

El sábado inició como estaba programado el evento de la transmisión de la película “Break de silence” y del concierto “Permission to dance Las Vegas” en el Parque Acueducto de la banda BTS, organizado por Marisol Hernández, integrante del army, el cual es un grupo de fans de esta agrupación musical, al respecto la encargada del programa comentó: “Nos fue muy bien, gracias a Dios, tuvimos mucha aceptación, hubo bastante gente interesada que ya no alcanzó entrada; al inicio realizamos dinámicas y dimos regalitos, la gente estuvo muy contenta, sin embargo, el clima no nos permitió continuar con la función porque si vino el aguacero, pero reagendaremos otra fecha para presentar el concierto porque no al alcanzamos a proyectar todo completo, como lo teníamos contemplado”.

Expresó que la personas comentaron que entendían las inconveniencias del tiempo, “queremos que todos se sientan contentos y sigan asistiendo a próximos eventos que llevaremos a cabo, con el folio que se les proporcionó o su nombre podrán asistir a la proyección reagendada, asimismo, quien desee asistir a la nueva fecha que nos contacte por Instagram (army_for_bangtan_cuu) o al número 614 157 9313, donde se les atenderá con gusto y podamos convivir y disfrutar de la función.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

A los interesados se les proporcionó o su nombre podrán asistir a la proyección reagendada / Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

BTS

El pasado 14 de junio, pocos días después de publicar el recopilatorio Proof, su sexto número uno en Estados Unidos, BTS subió un video a su canal de YouTube, que con 70.2 millones de suscriptores acaba de adelantar al de Justin Bieber. En teoría se trataba de conmemorar su noveno aniversario como grupo. En el mundo del K-pop (el pop proveniente de Corea del Sur), se dice que los grupos tienen fecha de caducidad, lo llaman “la maldición de los siete años”, pero ellos lo han superado con creces: RM, Suga, Jin, J-hope, Jimin, V y JungKook se han convertido entre 2013 y 2022 en los siete coreanos más famosos del mundo.

En el video aparecen sentados en una mesa bebiendo y comiendo. Hasta el minuto 21 todo es alegría. Entonces, Suga, uno de los raperos del grupo, dice. “Creo que deberíamos explicar por qué nos vamos a tomar un periodo de descanso”. Lo que sigue es una catarsis que incluye lágrimas y confesiones. No saben qué dirección seguir, necesitan parar. Siempre han sido honestos con sus fans y deben creerles: si quieren que BTS sobreviva, necesitan un descanso para centrarse en sus proyectos individuales.

DATO

ARMY, siglas de Adorable Representative MC for Youth (Adorables Representantes de MC ‘Maestro del rap’ para la Juventud)