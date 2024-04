Segundo Domingo de Pascua: La misericordia es el amor hecho realidad

“Dios de eterna misericordia aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del espíritu que nos ha regenerado y, el precio de la sangre que nos ha redimido”, fue la oración con la que monseñor Luis Carlos Lerma inició la celebración de la santa misa dominical, donde se elevó una plegaria para que Dios bendiga los campos con lluvias.

Monseñor Luis Carlos Lerma, párroco de la Catedral Metropolitana de Chihuahua transmitió un saludo de parte del arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann quien se encuentra ausente debido a la reunión de obispo de México. Durante esta semana, el jerarca de la Iglesia Católica en Chihuahua estará atendiendo y reflexionando sobre las situaciones que aquejan a la comunidad mexicana.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Durante este domingo la feligresía reflexionó sobre la gran misericordia de Jesús.

La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles la feligresía escuchó como los apóstoles dieron testimonio de la resurrección; en la segunda lectura se enseña cómo la fe en Cristo es el medio por el cual los cristianos son sumergidos en el amor de Dios.

En el evangelio según San Juan se reflexionó sobre la experiencia de Tomás y los discípulos donde Jesús se presenta ante ellos, les mostró las manos y el costado, los discípulos se llenaron de alegría, luego sopló sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Tomás no estaba. Jesús volvió a aparecer para que Tomás no dudara más y creyera “Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto”.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

El párroco resaltó que Jesús tuvo una gran misericordia con sus apóstoles, ya que dijo que cualquier persona a quien sus amigos los traicionó, abandonó, negó y lo vendió, hubiera reaccionado de manera distinta, “Si a esos amigos los vuelve a encontrar reunidos, mínimo llega todo bravo y dice: bola de coyones; pero nuestro señor llegó y dijo: la paz esté con ustedes, porque Jesucristo nuestro Señor es el hombre con más paz”.

Monseñor Lerma recalcó que Jesús se fue en paz con su padre Dios porque desde su nacimiento hasta su muerte cumplió la voluntad de su padre; en paz con la humanidad porque la rescato de las garras del enemigo y, en paz consigo mismo porque cumpplió con su misión “La misericordia de Jesús es el amor hecho realidad”.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

El párroco le dijo a la feligresía que no hay que confundir el sentir bonito con la misericordia, “Jesús nos amó hasta el extremo y no creo que estuviera sintiendo bonito al ser negado, o cuando pilatos se lavó las manos, o al morir en la cruz”.

Unidos en oración, los reunidos en el recinto oraron para que Jesús siga teniendo misericordia de ellos, donde pidieron fervientemente que Jesús se apiade de los productores del sector agropecuario para que bendiga los campos de Chihuahua con la lluvia que hace tanta falta.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Además oraron por los gobernantes para que sean capaces de velar por el pueblo y sean dóciles a las necesidades de los ciudadanos y sean justos gobernantes; por todos los feligreses para que por medio de la fe reconozcan con el corazón al que ha resucitado; por todo el pueblo de Dios para que el Señor que ha vencido a la muerte envíe sobre ellos su santo espíritu.

Al presidir el santa misa del II Domingo de Pascua y al ser el primer domingo del mes de abril alentó a los miembros de los grupos con expresión diocesana a seguir haciendo vida los mandamientos, entre los grupos estuvieron la Adoración Nocturna Mexicana, Agrupación de Esposas Cristianas, Apostolado Mundial de Fátima, Cáritas Diocesana, Centro San José, Colegio biblico Apostolico, Movimiento de Cursillos de Cristiandad, Coro Diocesano, Encuentro de Novios, Encuentro Matrimonial, Enfermeras de la Acción Católica Escuela Superior de Música Fe y Luz, Grupo de Oración Reina de la Paz, Legión de María, Movimiento de Revisión de Vida Matrimonial, Movimiento de Schoenstatt, Movimiento Familiar Cristiano, Mujeres al pie de la Cruz, Pastoral Diocesana de Música, Los Pequeños Hermanos de María, Talleres de Oración y Vida, Asociación del Santísimo de la Divina Providencia, Guardia de honor del Sagrado Corazón de Jesús y Escuela bíblica de Emaús.