Llega a la ciudad de Chihuahua lo mejor en audio: BOSE, Smart Home Solutions en Cantera Cinco [Galería]

Una de las marcas reconocidas a nivel mundial es BOSE, el mejor sonido a través de la investigación, la cual llegó a la ciudad de Chihuahua para ofrecer sus servicios enfocados a casas inteligentes e instalación de sonido, cuenta con su matriz en Las Vegas, Nevada, y la cual ofrece una gama diversa de productos como: audífonos, módulos inteligentes para garajes, chapas de entrada, apagadores inteligentes, pantallas, Alexa, bocinas, y demás dispositivos tecnológicos que se pueden manejar a través de la voz, Tablet o celular, en cualquier parte del mundo por parte del propietario.

La inauguración de esta sucursal se llevó en Cantera 5, planta baja, que se localiza en avenida De la Cantera 9301, Misión del Bosque, donde acudieron familiares y amistades del empresario chihuahuense quien dio unas palabras antes de cortar el listón: “Estoy muy emocionado ya que hoy se cumple un sueño que se me hace música, nunca me imaginé cumplir esta meta en Chihuahua, estoy muy agradecido con los presentes, especialmente con el ingeniero Valdez quien fue el que me abrió las puertas, así como Alfonso Santa Ana, pero sin duda alguna tengo que agradecer primero a Dios por darme la oportunidad y tener la dicha de lograr esto, de igual forma a una persona que ya no está conmigo, pero sé que me está viendo y que siempre creyó en mí, gracias”.

La visión principal de esta firma es tratar de inventar nuevas tecnologías que realmente beneficien a las personas, así como crear una cultura en la que la innovación y el trabajo en equipo se valoren por encima de todo. Acude a la tienda donde te ofrecen varios servicios, entre ellos: diseño de ventas, circuito cerrado de televisión, control de acceso, voz y datos, casa inteligente, sistema de sonido, entre otros; teniendo un horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, el sábado de 10:00 a 14:00 horas.