Triunfa el artista del regional mexicano Remmy Valenzuela en Expogan 2023

El tercer artista de la cartelera que presenta el Centro de Espectáculos de Expogan 2023 fue Remmy Valenzuela, quien salió en punto de las 12:30 de la noche para interpretar el cover “Invéntame”, tema que se dio a conocer por Enrique Iglesias en el año de 1995 y ahora vuelve en la voz y estilo del originario de Guasave.

Asimismo, como ha sido en cada uno de los conciertos que se han desarrollado, donde la fiesta ganadera celebra su edición 40, la estrella principal tiene artistas teloneros, en esta ocasión fue Mizael Avilán, originario de Guadalajara, Jalisco.

Fue aproximadamente una hora durante la cual el cantante interpretó varias melodías de su repertorio, el cual es muy variado y donde se encuentran sencillos como: “Dame tu cu”, “Ah cómo nos ha pasado”, “Rompiendo las reglas”, “Aunque no sea conmigo”, “Hoja en blanco”, “Háblame de ti”, entre otras.

Por otra parte, es de mencionar que Remmy Valenzuela arribó a las instalaciones de Expogan a las 12:05 de la noche, donde ya lo estaban esperando cientos de fans en la explanada, de igual forma, había una pequeña fila en la carpa donde tenían instalado su camerino, quienes fueron recibidos por el artista y convivieron con él unos minutos antes de salir al escenario.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Como era de esperarse, al subir para dar su espectáculo llegó acompañado de su instrumento que siempre trae consigo, el acordeón, siendo algo característico del joven cantautor y por el cual se ha ganado el apodo de “El Príncipe del Acordeón”, ya que da cátedra de cómo domina el acordeón en cada una de las funciones que da a lo largo de la República Mexicana y fuera de ella.

Es de recordar que los primeros éxitos del famoso fueron los narcocorridos, sin embargo, comenzó a ganar mayor popularidad con canciones románticas como “Te tocó perder”, “Loco enamorado”, “Mi princesa”, “¿Por qué me ilusionaste?”, ésta última logró ser incluida en la lista “Best Songs of 2015” por Ben Ratliff de The New York Times.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

También entre sus logros se puede mencionar que en el 2015 fue nominado a “Artista Nuevo del Año” en los premios Latin American Music y ese mismo año, su cuarto álbum de estudio “Mi vida en vida” fue nominado en los premios Grammy Latinos en la categoría “Mejor Álbum Norteño”.

Información que aparece en internet, señala que en el 2012 tuvo un accidente automovilístico por exceso de velocidad, donde casi pierde la vida; un año después, al salir de un concierto en Santa María del Oro, Nayarit, México, quedó atrapado en una balacera resultando herido de bala, tras este último incidente el músico se daba por muerto, pero milagrosamente se encontraba vivo.