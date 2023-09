Va por la corona Miss Turismo Latino México la chihuahuense Lizzeth Carbajal

La chihuahuense Lizzeth Carbajal Gastélum, Miss Turismo Latino Chihuahua 2023, se está preparando en todos los aspectos para representar a Chihuahua en el concurso Miss Turismo Latino México, siendo la sede del evento el estado de Veracruz del 24 al 28 de octubre del presente año.

Sobre esta competencia que está en puerta, la joven de 25 años habló con este medio de comunicación: “Me estoy preparando físicamente con ejercicio y empapándome culturalmente conociendo los municipios de nuestro estado ya que es muy importante conocer nuestra cultura porque cada entidad cuenta con una diversidad cultural.

Soy de Chihuahua, Chihuahua, pero crecí toda mi infancia y parte de mi juventud en Manuel Benavides, tengo 25 años de edad, estoy en la carrera de Ciencias de la Comunicación, además estudié Nutrición y también trabajo.

“En caso de que llegue a ganar, en mi caso, más que portar una corona y una banda será todo un honor estar representando a mi estado y a la mujer mexicana, quiero enseñarles a las niñas su valor, es importante que sepan que muchas de las cosas que ven en la redes sociales no son reales, vemos cuerpos y vidas perfectas y casi todo es mentira, sólo una pequeña parte es real, tenemos que enseñarles su valor verdaderamente para que sepan quiénes son y que su valor vale mucho.

Lizzeth Carbajal Gastélum / Foto: Franco Carrasco

“Además me gustaría hacer una red de apoyo para todas las mujeres maltratadas hoy en día, los feminicidios están al pie del día, deseo establecer un centro de ayuda, que si una mujer se siente mal pueda acudir ahí por apoyo, al igual que me encantaría que otros países conozcan la calidad humana que somos los mexicanos, así que orgullosamente les hablaría sobre nuestras costumbres y tradiciones.

“Entiendo que a veces no todas las relaciones son sanas y menos cuando están iniciando por eso es que me gustaría también ayudar a prevenir el maltrato desde el noviazgo en ambos sexos.

“Por otra parte, en el mundo de las pasarelas llevo ya 2 años, en mi corta trayectoria he ganado Miss Petite ciudad Designada a nivel municipal en el 2022 en junio 5, y hoy la vida me lleva a esta oportunidad de representar a nuestro estado y qué mejor que promover el turismo, a la tierra que me ha dado tanto en la vida”, señaló.

Para Lizzeth el mundo de la belleza dijo que significa: “Demostrar que los sueños sí se pueden cumplir y a la vez una plataforma para ayudar a las personas que no tienen voz, y yo poder, por medio de la mía, ayudarlas a que sean escuchadas y por supuesto contribuir con la ayuda”.

Sobre la satisfacción y qué emociones tuvo al escuchar su nombre como ganadora de la banda y corona Miss Turismo Latino Chihuahua 2023: “Te puedo decir que se siente mucho orgullo porque detrás de todo esto hay mucha constancia y disciplina día a día, valoro todo lo que tengo, y desde mi núcleo familiar admiro profundamente a mis hermanas y a todas esas personas que luchan y trabajan día a día por ganarse la vida .

“Hoy en día puedo decir que no he sacrificado nada, he sido muy disciplinada y constante con lo que me han pedido, aparte estoy en una relación tan sana, tan bonita, que mi pareja me complementa, él me ayuda mucho en cuanto a ropa o vestimenta, mi universidad se ha ajustado a los horarios, y mi familia siempre con sus manos abiertas y el corazón para mí, mi familia lo es todo”, finalizó.

FRASE:

“Hay que tener más amor propio, que si tenemos un sueño vayamos tras él, la vida nos puede sorprender en el camino”