Valeria Durán se supera a sí misma con cada mural

Valeria Durán es una pintora chihuahuense, quien con sus obras ha estado dejando huella en la ciudad de Chihuahua, un ejemplo de ello es su intervención en los murales que hoy la JMAS dará a conocer, asimismo, su arte se traslada al calzado, específicamente en los tenis, dándoles colorido y toque especial..

“Desde que estaba en la escuela siempre me gustaba dibujar, entonces un día una amistad me dijo ¿por qué no pintas un cuadro, porque dibujas muy bien?, le tomé la palabra y desde entonces no he parado, siendo mi objetivo en cada trabajo dejar algo significativo; igualmente me relaja y obtengo una entrada monetaria; también tuve la oportunidad de participar con mi primera exposición en el Distrito 1 y concursar en un evento de cómic”, declaró.

“Tengo muchos tenis que pintar, los detuve por el proyecto en el que estaba trabajando, pero ya los voy a retomar, a Huawei les pinté dos monitos de caricaturas en unos tenis; y continuaré con lo que la gente me vaya solicitando”, dijo.

A los 19 años decide tomar el pincel y es cuando pinta un conjunto de caricaturas en una casa, su primer mural, del cual se dice orgullosa y contenta ya que se demostró a sí misma que sí puede desenvolverse en esta fase artística, siendo su estilo la caricatura, señalando que el cliente quedó satisfecho al ver el resultado el cual expresaba lo que deseaba.

“Hasta el momento esta carrera me hace sentir libre y gracias a esto pude colaborar con Huawei y la JMAS, mis contribuciones más grandes, y me hacen superarme, porque realmente no me imaginaba que lograría llevar a cabo estas cosas y al realizarlo avanzó constantemente, aparte que lo hago como un hobby y con gusto, mis planes en puerta es sacar colecciones de cuadros y enfocarme más en mis estudios quiero terminar la carrera de Ingeniería de Diseño Industrial”, expresó.

Foto: Cortesía | Valeria Durán

DATO:

Un tío y su abuelo de Valeria fueron presidentes de la JMAS, donde ella también colaboró pintando los murales al interior del organismo