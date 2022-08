Viene a Chihuahua el Jorge Lozano, motivador con fama internacional

Uno de los motivadores con fama internacional es Jorge Lozano H. quien se presentará en esta ciudad este próximo 19 de agosto, a las 20:00 horas, en el Auditorio Municipal con la conferencia “La revancha”, habló en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua sobre esta gira que lo ha llevado a diferentes ciudades de la república y fuera del país.

“Ha sido una gran sorpresa, esta gira nos ha traído por varias ciudades de México, pero hace un par de meses nos llevó a España, donde nos presentamos en Valencia, Barcelona, Madrid, tuvimos todas las fechas vendidas y tuvimos que abrir otras más. ‘La revancha’ viene de esta época de pandemia, de cuarentena, donde teníamos este sentimiento de que algo nos impresionó, es esta reflexión de cómo la vida te sorprende, cómo a veces terminas en una mala relación amorosa, crisis económica, problemas de salud, o terminas en una vida que simplemente sientes que no es tuya, que no te apasiona, estás estancando y necesitas decir: me tengo que cobrar mi revancha, así como hay cosas en la vida que te golpean, también tienes la oportunidad de golpear de regreso y decir me voy a cobrar mi revancha y me la voy a cobrar cara, no es una venganza es una revancha, siendo una conferencia motivacional muy amena y divertida porque tengo la filosofía de empezar a reírnos de nuestras propias tragedias es el primer paso para superarlas, entonces la gente se divierte y se la pasa muy bien”, expresó Jorge Lozano.

SU ÉXITO EN LAS REDES

“Yo empecé dando conferencias para universidades, pero yo no les hablaba a las mujeres, era un conferencista motivacional normal, todo cambió cuando descubrí las redes sociales, me empezaron a llegar muchas preguntas, donde una mujer me preguntaba ¿Jorge, cómo le hago con un hombre que no me contesta los mensajes en toda la semana, pero me busca los sábados a las dos de la mañana?, le contesté: -Mamacita, eso no es un hombre, es un cucaracho. Desde entonces me han llegado una infinidad de mensajes de puras mujeres, debido a ello me especialicé en Relaciones Humanas”, dijo el conferencista.

EL CUCARACHO

“Utilizo en mis redes sociales muchas analogías, de hecho la gente que me sigue se da cuenta que yo uso muchos términos para intentar darle nombre a ciertos conceptos, entonces “el cucaracho” lo empleo para decirles a las mujeres que se alejen de los hombres malos, manipuladores y jugadores. Parte de mi ideología es cuando una persona no está bien en sus relaciones, como un matrimonio o noviazgo difícil, o no está feliz con su soltería, va estar mal en todos los aspectos de su vida; tiene que estar uno bien en sus relaciones para que el resto de la vida de uno prospere; entonces les digo y motivo a las mujeres a que se alejen de los cucarachos y se consigan buenos muchachos”.

CHARLA MOTIVADORA QUE MARCÓ SU VIDA

“La charla más motivadora me la ha dado mi mamá, soy hijo de una madre separada, ella sacó adelante a sus cuatro hijos, siempre se me guardan en el corazón sus palabras, ha tenido una actitud tremenda ante la vida, cuando peor le iba en las ventas más sonría ante la adversidad, le pregunta ¿cómo te fue? Y me decía muy bien hijo, es mi mayor fuente de inspiración, ya que soy producto de una mujer empoderada y trabajadora, por lo cual sé hasta dónde puede llegar una mujer motivada.

BOLETOS

Si deseas asistir a este evento, donde posiblemente salgas con otra mentalidad los boletos están disponibles en la plataforma de Don Boleton con costos de: VIP, $860.00; Oro, $690.00; Preferente, $575.00; y General $345.00, siendo apta para toda la familia.

FRASE:

“Admiro mucho a Omar Chaparro, nunca he asistido a una de sus charlas, pero muchos de mis proyectos los he realizado tomando como referencia la carrera de él y Eugenio Derbez”