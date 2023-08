¡XV sobre ruedas! Responde comunidad biker a papá que pidió ayuda para hacer caravana

La comunidad biker siempre se ha caracterizado por su apoyo a las causas sociales, y este 25 de agosto no será la excepción, cuando atiendan el llamado de un padre para que su hija tenga unos 15 años fuera de serie: solicitó apoyo a los motociclistas para poder llevarla en una caravana al salir de la misa por su festejo.

Aproximadamente hace unas dos semanas, Ricardo Flores Jiménez, de 38 años de edad, quien labora en una gasolinera, a través de sus redes sociales lanzó una petición para que su hija, Jimena Flores, disfrute el haber llegado a la edad de las ilusiones, sobre el tema comentó:

“Agradezco a los clubes que me están apoyando, que son varios, y esta idea surgió precisamente porque yo había hecho uno anteriormente, me considero un biker, siempre he andado en mi moto, los que han respondido son personas que no conozco y por supuesto que les doy las gracias para que mi hija tenga su fiesta de XV años inolvidables”, expresó contento Ricardo ante este medio de comunicación.

Como se recordará Richy Flowerss, como está registrado en Facebook, hizo una solicitud el 7 de agosto pasado a través de esta plataforma a la Comunidad Biker Chihuahua (CBC), donde indica: “Buenas noches carnalitos, pues aquí ocupando un paro, el día viernes 25 de agosto son los 15 años de mi niña y me gustaría darle un rondín saliendo de misa, un club que pueda hacerme el paro para pasearla saliendo de misa”, finaliza al texto.

Foto: Captura de pantalla | Grupo de Facebook Comunidad Biker Chihuahua (CBC)

La acción de este joven padre causó revuelo de inmediato, teniendo ya más de 422 likes, 31 veces compartido y 188 comentarios, entre los cuales se pueden leer: “En corto carnal, tamos puestos”, “Más que puesto, sólo pon detalles y con mucho gusto”, “Presentes en los mejores eventos, ahí estaremos presentes”, “Qué bonito ver la solidaridad de los clubes y de los independientes, mis respetos chavos”, “Cuenta conmigo carnal, vamos hacerle algo chido a tu princesa”, “Será un excelente detalle para tu reina”, “Ay qué bellos todos… Felicidades a su quinceañera y disfrute mucho la rodada. Ya me vi, así voy a convocar en mi cumpleaños”, entre otros muchos más.

Ante tal respuesta positiva, emocionado y súper contento por ver a su hija muy pronto feliz con esta acción, respondió el 9 de agosto: “Carnalitos hace días publiqué quién haría un paro para darle un rondín a mi hija el día de sus 15 años saliendo de misa, la verdad estoy muy agradecido con todos y cada uno de ustedes por ese gran apoyo que me han brindado, la misa será el día viernes 25 de agosto en la Divina Providencia a las 6:00 de la tarde, saldríamos de misa como a las 6:45 aproximadamente, cualquier cosa mi número es 614 110 7996. Muchas gracias a todos ustedes”.

Finalmente, Ricardo Flores dijo: “Mi hija se encuentra un poco nerviosa, pero contenta, yo sólo deseo que mi hija disfrute lo más que pueda de este paseo que le ofrecerá la comunidad biker".