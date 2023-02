Alberto del Arco busca asuntos paranormales en Chihuahua

El investigador paranormal Alberto del Arco, quien es originario de Guadalajara, se encuentra en Chihuahua capital para estudiar algunos casos donde ocurren hechos que no pueden ser explicados científicamente, una de las zonas que visitará es Ávalos y no es la primera vez que lo hace; también estuvo presente en Las 7 Cabecitas, otro sería la casa de los chinos, como es popularmente conocida, entre otros sectores, caso que dará a conocer la siguiente semana en sus plataformas.

“Visitamos la carretera donde se encuentran Las 7 Cabecitas, se ve que es un punto que atrae la desgracia y tragedia, porque precisamente cuando estábamos llegando ocurrió un accidente fatal, donde una persona perdió la vida, no lo esperábamos llegar y toparse con este escenario, y por todas las situaciones tétricas, lamentables que han acontecido y que parece que son atraídas por este punto”, indicó el investigador.

“Estamos aquí en Chihuahua porque evidentemente hay muchos lugares que buscar, que perseguir el fenómeno paranormal, de igual forma estamos buscando personas que creen que pueden estar embrujados, y que piensan que a causo de ellos les está yendo mal, no les rinde el dinero, se enferman seguido, y contamos con una sección en nuestras plataformas que se llama ‘Estoy embrujado’ que ha resultado tener éxito, entonces acudimos con esta gente con un experto o especialista para que les diga si definitivamente se trata de un embrujo, si es así estas personas tratarán de quitarle a través de una limpia o instrucciones que se le dará para quitarle ese mal”, expresó Alberto del Arco.

Las plataformas donde dará a conocer sus investigaciones de Chihuahua se podrán apreciar en Facebook, donde cuenta con 8.8 millones de seguidores, asimismo, en YouTube, donde tiene 3.03 millones de suscriptores, quienes están atentos a cada video que sube, y los cuales registran millones de visualizaciones, por lo cual sus fans siempre ven novedades sobre el tema paranormal.

Indica que desde muy pequeño le llamó la atención este tipo de temas, “aunque soy una persona miedosa, así me considero, y de chico, pues era todavía más, sin embargo, no quitaba el dedo del renglón y le decía a mi madre que me comprara revistas o pasquines de lo insólito, donde salían fotos de fantasmas, extraterrestres, me apasiona el tema, incluso en aquellas épocas existía un programa “¿Usted qué opina?” de Nino Canún, sin imaginar que terminaría persiguiendo fantasmas por más de 15 años”, dio a conocer el egresado de Ciencias de la Comunicación.

El equipo lo conforman alrededor de 20 personas quienes generan alrededor de 220 videos de contenido al mes, pero su fuerte es lo paranormal, insólito, extraño, y raro, su trabajo lo ha llevado a países como Colombia, expresó que Argentina está en sus planes para visitar.

“Uno de los casos que más me ha llamado la atención es un hospital, en Manzanillo, Colima, que fue abandonado después de un terremoto, este lugar me impactó muchísimo porque ya había ido hace varios años cuando trabajaba en la televisora, en esa primera ocasión recibí un empujón y en ese entonces todavía había material como jeringas en el suelo, filtraciones de agua, camillas, moho, el cual me llevó hasta el suelo y más que miedo me causó asco por todo lo había, se me abrió el codo y creí que iba resultar infectado con algo, sin embargo no fue así; cuando regresé de nuevo e investigué y nos retiramos a los dos días, en eso la policía encontró un cuerpo y nos quedamos helados con la noticia, donde suponemos que no vimos el cuerpo ya que es una estructura de 5 pisos enorme.

“Por otra parte, uno de los videos que tiene más de 10 millones de reproducciones en YouTube es donde un camarógrafo se desmaya en la morgue, no sabemos si se debió a la impresión de los cuerpos que estaban ahí y los cuales los forenses iban a trabajar con ellos ya que dan clases presenciales con cuerpos, a los químicos y pues se desmayó, y así nos ha pasado diversas situaciones en cada caso”, dijo Alberto del Arco.

Su trabajo ha traspasado fronteras, donde Netflix lo contactó para que tuviera una pequeña participación en un proyecto que realizaron: “Guerra de vecinos”, donde salió en uno de los episodios, desempeñando su papel de investigador paranormal; de igual forma, sin profundizar mucho en el tema por cuestiones de confidencialidad, indicó que también otras plataformas grabaron una serie.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo Chihuahua

Dato: Informó que en su equipo colaboran videntes, médium, psíquicos, expertos en feng shui, quienes aportan su experiencia cada uno en su ramo