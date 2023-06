Alid Flores Tiene estrena programa de televisión

Una de las artistas completas que ha dado el Estado Grande es Alid Flores quien aparte de ser cantante, actriz, participar en concursos de belleza, también cuenta con su faceta de conductora la cual puso en práctica ahora en el zócalo de la Ciudad de México en la Marcha Pride donde estuvo presentando varios artistas que se unieron a esta manifestación de unidad, de igual forma dijo que se encuentra trabajando en un proyecto que se transmitirá de manera streaming, donde estará entrevistando a diversas estrellas juveniles.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Sobre el tema, en entrevista con este medio de comunicación desde la CDMX, la originaria de Chínipas expresó: “Ya me habían invitado a otras marchas de la comunidad LGBTQ+, sin embargo, por cuestiones de estudio no había tenido tiempo, hoy ya que terminé mi carrera en Comunicación y Periodismo, y este año voy a finalizar la otra, que es Relaciones Internacionales en la UACh, en esta ocasión acepté esta oferta donde me estuvieron acompañando otros colegas como: Paola Sasso, Luis Magaña, Arturo “el Turry Macías”, Maximiliano Salomón, entre otros.

“Entre los artistas que estuvieron en el escenario fueron: el cantante italiano Teo Bok, Irlanda Valenzuela, de Pequeños Gigantes; Nay Salvatory ‘la Señora de las Lomas’, entre otras estrellas que ya han salido en diversos programas como, por ejemplo, TeleHit, quiero destacar que el show duró casi 10 horas, donde la agencia de mánager, que maneja tanto famosos de Televisa y TVAzteca, entre otras, fue quien seleccionó la cartelera de cantantes”, indicó Alid Flores.

Asimismo, se le cuestionó a la chihuahuense ¿qué significaba para ella la Marcha Pride?, indicando: “Es libertad de expresión, poder hacer lo que deseamos hacer sin que nos estén juzgando, claro está sin lastimar a terceras personas y todo dentro del marco de la ley”.

Sobre sus futuros proyectos, dio a conocer que le dieron un programa de televisión de espectáculos y tendrá como invitados a cantantes como los que estuvieron en La Voz México, La Academia, siendo el giro que desean darle un show musical juvenil, donde habrá dinámicas con los invitados y quienes darán a conocer parte de su vida que hasta el momento sus fans no la conocen, este proyecto se transmitirá online en diversas plataformas digitales, pero desean, de igual manera, darlo a conocer por Izzi.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La trayectoria de Alid Flores cuenta con varios trabajos que la han dado a conocer a nivel nacional e internacional, uno de ellos fue una miniserie musical para Netflix, proyecto que estuvo bajo la dirección de Alberto Espino.

Es de mencionar que este año fue la cuadragésima quinta marcha del orgullo en la capital que concentró aproximadamente 250 mil asistentes, movimiento que tiene como uno de los objetivos el poder reivindicar los derechos de las personas LGBTQ+, el poder visibilizar las problemáticas que enfrenta la comunidad y continuar la lucha que comenzó en el Stonewall Inn de Nueva York en 1969.

Para los millones de personas que se identifican con la comunidad LGBTQ+, a lo largo de los años, esta actividad se ha convertido en una manifestación de unidad, resistencia y visibilidad para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer, entre otros, quienes año con año se unen más en este desfile al que, también, se unen diversas personalidades artísticas para apoyarlos.

DATO:

En este nuevo proyecto de espectáculos la acompañará el también chihuahuense Brandon Harrington