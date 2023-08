Año 1932: Nuevo Casas Grandes se estremeció con el caso de un infanticidio

Memorias de Chihuahua

La práctica del infanticidio ha sido, y es, un hecho antisocial ampliamente repugnado y, aun así, con todo el desprecio que la sociedad descarga contra aquellos que terminan con la vida de un infante, es una situación que tristemente sigue aconteciendo.

Esta práctica resulta ser muy antigua, y puede ser visible en los relatos y cuentos de antaño como lo es el cuento de Hansel y Gretel, que, como bien sabemos, fueron abandonados en el bosque por sus padres; si bien el cuento no lo menciona de forma explícita, la intención de los tutores de estos pequeños era dejarlos a su suerte en medio de la nada con el fin de que fallecieran.

Lo anterior solía suceder en la Europa antigua, pues la mayoría de la población pertenecía al sector campesino, mismo que tenía muchas dificultades para subsistir y, como medida drástica, se veían en la necesidad de terminar con la vida de aquellos pequeños de los cuales ya no se podían hacer cargo.

Dicho lo anterior, se pretende hablar sobre lo que pareció ser uno de los primeros infanticidios registrados en la historia del municipio de Nuevo Casas Grandes, ya que, por un error de peritaje, no se pudo demostrar si el menor había sido asesinado. Según la carpeta de investigación, los hechos fueron los siguiente:

Era noviembre de 1932, el comisario de la colonia Manuel Dublán, una de las más antiguas del municipio, reportó ante el ministerio público lo que parecía ser un infanticidio, pues diversas versiones que el oficial había escuchado de los vecinos, señalaban que la señorita Guadalupe Carbajal había dado a luz a un bebé, mismo que ella había asesinado y después enterrado en las inmediaciones del templo mormón ubicado en la misma colonia.

Foto: Archivo Histórico Municipal de Nuevo Casas Grandes

Una vez que el ministerio público recibió dicha denuncia, dieron inicio a las respectivas indagatorias. En primera instancia citaron a la señorita Guadalupe Carbajal y a su abuelo Mauro Carbajal a declarar ante el ministerio. Estos declararon que, hacia el mes de septiembre, la señorita había dado a luz a un varón, pero aseguraron que había nacido muerto, debido a que poco tiempo antes de las labores de parto, esta última tuvo una caída grave lo que ocasionó que el bebé, aun en el vientre de su madre, falleciera. Así mismo, declararon que después del parto, la señorita Guadalupe perdió la conciencia por un día completo, siendo en este lapso donde el abuelo procedió a tomar el cadáver del infante para posteriormente sepultarlo en las inmediaciones del templo mormón.

Terminadas las declaraciones de estas dos personas, las autoridades procedieron a la exhumación del cuerpo del pobre bebé para así ser analizado. Lo que encontraron fue una escena desgarradora, pues el infante tenía una fractura craneoencefálica que pudo haber sido ocasionada por un objeto contundente, así mismo, el médico legista determinó que el recién nacido también se vio afectado debido a una hemorragia, ya que el cordón umbilical no había sido “ligado” como siempre se hace.

Foto: Archivo Histórico Municipal de Nuevo Casas Grandes

Sin embargo, al concluir las diligencias, no pudieron obtener las pruebas contundentes para demostrar si el bebé había nacido muerto, ya que los peritos no realizaron a tiempo los análisis requeridos. Según el médico legista, lo que debió hacerse fue extirpar uno de los pulmones del recién nacido y meterlo en un frasco con líquidos, y si este llegaba flotar, podían determinar que el bebé había nacido vivo. Por ende, no pudo procesarse a estas personas por el delito de infanticidio; no obstante, el señor Mauro Carbajal si fue procesado por el delito de inhumación ilegal, recibiendo una condena de dos meses. Este último declaró que por ignorancia no acudió con las autoridades correspondientes, pues como el niño había nacido muerto, no había visto la necesidad de acudir a ellos.

