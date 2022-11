Arrasa Octavio Gasca en premios internacionales con “Alas”

El cortometraje del cineasta chihuahuense Octavio Gasca, “Alas”, continúa cosechando éxitos a nivel internacional en varios festivales de cine y el cual tuvo distribución en Francia, obteniendo hasta el día de hoy 10 premios y reconocimientos este proyecto, ante esta racha de victorias que ha logrado con su trabajo, expresó que entre sus planes próximos es realizarlo como largometraje.

Indicó que los actores Rockie Portillo, Félix Lugo y Gabriela Arce Siqueiros son de Chihuahua, asimismo, la filmación se realizó en el Centro de la capital bajo su dirección y producción, el cual finalizó en el año 2019, y que le tomó dos años para dar a conocer estos 22 minutos donde el tema es una historia de vampirismo energético.

“Es una situación que la mayoría ha experimentado y temido con una variedad de etiquetas. Llama la atención que algo tan extendido carezca de nombre propio, hasta ahora. Ella sufre de migrañas y la mejor medicina para contrarrestarlas es la energía que toma de su pareja cuando alcanza los orgasmos; este trabajo independiente está clasificado para adultos, donde los géneros que aborda son el drama, ciencia ficción y fantasía”, expuso el cineasta.

Octavio Gasca / Foto de: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Las distinciones que ha obtenido hoy en día son: Best edition/Octavio Gasca/4th Indian World Film Fest, India. Best actress/Rockie Portillo/8th Delhi Shorts/International Filmfest, India. Best actress/Rockie Portillo/Festivus Film Fest/Canada. Best contemporary subject short film/Octavio Gasca/Festivus Film Fest/Canada. Officialy incredible film of the world/Record Owner, India. Grand annual winners/Festivus Film Fest/Canada. Honorable jury mention at 8th Mumbai shorts international filmfest, India. Honorable jury mention at 8th Kolkata shorts international film fest, India. Honorable jury mention at Noida international film fest, India. Y Distribution 2020-22 Gonella Productions, France.

Octavio Gasca invita a los lectores que se den la oportunidad de disfrutar de este cortometraje que se encuentra disponible en el siguiente link (https://vimeo.com/ondemand/alasextended), asegurando que muchos ya se han sentido identificados con el drama que se desarrolla tema; de igual manera si deseas conocer más de sus proyectos cinematográficos puedes darte de alta en su página de YouTube donde encontrarás varios videoclips con diferentes temáticas.

DATO:

Otros trabajos con lo que cuenta el chihuahuense son “Amber Prison” y “After Blue” largometrajes que se encuentran en la plataforma de Amazon Prime Video, que de igual forma se filmaron en la entidad y con actores locales

