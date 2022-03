Artistas rusos se retiran de Bienal de Venecia

Los artistas rusos Alexandra Sukhareva y Kirill Savchenkov anunciaron, en una carta publicada en las redes sociales, que retiran su participación del Pabellón Ruso durante la 59 edición de la Bienal de Arte de Venecia, que inicia el 23 de abril próximo.

"No hay lugar para el arte cuando civiles están muriendo bajo el fuego de los misiles, cuando los ciudadanos de Ucrania se esconden en refugios, cuando manifestantes rusos están siendo silenciados", manifiestan los artistas a propósito de la invasión de Rusia contra Ucrania.

El curador del pabellón Raimundas Malašauskas también dimitió luego de escribir en su cuenta: "No puedo seguir trabajando en este proyecto a la luz de la invasión militar rusa y el bombardeo de Ucrania. Esta guerra es política y emocionalmente insoportable”, apuntó.

“Como saben, nací y me formé en Lituania cuando formaba parte de la Unión Soviética. He vivido la disolución de la Unión Soviética en 1989 y he sido testigo y he disfrutado del desarrollo de mi país desde entonces. La idea de volver o seguir viviendo bajo un imperio ruso o cualquier otro es simplemente intolerable", agregó el curador.

Tras estos anuncios, los organizadores del Pabellón Ruso confirmaron el retiro de Rusia de la Bienal de Venecia. "En consecuencia, el Pabellón Ruso permanecerá cerrado", declararon en un comentario escueto también publicado en redes sociales.

La acción de los artistas y el curador es una manifestación de rechazo a los ataques con bombas en Ucrania, que iniciaron hace una semana y han dejado miles de ciudadanos ucranianos desplazados.

A ello los organizadores de la Bienal respondieron que aceptan y respetan la decisión de los artistas. “Expresamos nuestra total solidaridad por ese noble acto de valentía y con las motivaciones que han llevado a esa decisión, que personifica dramáticamente la tragedia que afecta a toda la población de Ucrania", precisaron en un comunicado.

"La Bienal sigue siendo un lugar donde los pueblos se encuentran en el arte y la cultura, y condena a todos aquellos que utilizan la violencia para impedir el diálogo y la paz", subrayan en el comunicado.

En tanto, el artista Pavlo Makov y los curadores Lizaveta German, Maira Lanko y Borys Filonenko, encargados del pabellón de Ucrania, también suspendieron hace una semana su participación en la Bienal que se inaugurará el 23 de abril y permanecerá hasta el 27 de noviembre de este año.