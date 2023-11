Invitan a la exposición "Pinceladas de mujeres" en la Casa de la Cultura Cobach

Este 9 de noviembre se llevará a cabo la exposición “Pinceladas de mujeres” en la Casa de la Cultura Cobach, a las 18:00 horas, donde el arte de Dively Valdez, Yuniva Barraza, Rox Rodríguez, Ceci Pando, Angélica Guerrero, y Marcela Ochoa, estará representado en sus diversas obras y técnicas que el público podrá apreciar a través de una gama de diversos colores que dan forma a imágenes donde plasman sus emociones.

Rox Rodríguez

Originaria de Chihuahua, dirige la escuela de arte Rococó Art Workshop, donde se imparten clases de diversas técnicas al público en general; asimismo, lleva a varios lugares exposiciones de otros artistas, ya sean consolidados o emergentes, a diversos puntos de la ciudad, así como también talleres intensivos para las personas que quieren aprender y sobre todo quitar el miedo al pincel.

Sobre sus obras importantes expresó: “Todas son igual de relevantes, realmente no me fijo tanto en la técnica, sino en la intensión de los cuadros, lo que representa, para mí el arte no es el pintor que tiene mejor trazo, sino realmente el pintor que expresa que te hace sentir ya sea cosas buenas o malas".

Dively Valdez

Indica que su fuente de inspiración es todo, “muchas veces en la música, en lo que estoy sintiendo en ese momento, las emociones que traigo, en lo que veo, también algún recuerdo, y a lo largo de mi trayectoria mi conocimiento ha sido empírico, también he tenido cursos pero soy más autodidacta, y mi pintor favorito es Klimt”.

En febrero de 2014 El Heraldo de Chihuahua la invita como colaboradora para la sección Mira!, hoy Círculos, en “Pinceladas”, un espacio dedicado a la pintura, donde durante nueve años ha escrito sobre colegas, nuevos talentos locales e importantes temas basados en su pasión por este bello arte.

Marcela Ochoa Luna

Licenciada en Arte, opción Artes Plásticas, UACh ha asistido a numerosos seminarios, diplomados, cursos y talleres en: Gestión y procuración de fondos, Creación de portafolio artístico, Clínica de arte, Proyectos creativos, Ilustración, Pintura, Técnicas mixtas, Curaduría, Museografía, ArteTerapia y Marketing para empresas culturales.

Becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Chihuahua, Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico con el proyecto “Santa Eulalia, un pueblo de voces y espíritus”. 2003-2004.

Señaló que para ella la pintura representa una parte esencial de su vida, y la pintura ha sido siempre su desahogo, “no concibo mi vida sin pintar, ni poder representar a través de ella todo lo que he vivido en diferentes etapas.

Angélica Guerrero

Es una talentosa artista con una formación diversa quien obtuvo su licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de Monterrey y continuó sus estudios, logrando una Maestría en Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La obra pictórica de Ángelica abarca desde lo representativo hasta lo abstracto, su técnica preferida es el óleo sobre tela; además de la pintura, experimenta con diferentes formas de arte, creando esculturas con diversos materiales como resina, plástico y piedra caliza.

Sobre este mundo del arte informó que no son las mismas oportunidades para las mujeres como para los hombres: “He investigado muchos obre este tema, en las grandes galerías, subastas a nivel internacional, los que tienen los museos sí tienen mucha más representatividad los hombres; y la misma historia del arte lo ha comprobado, donde se puede leer libros como el más famoso Ernst Ludwig no hay mujeres, entonces nos falta llegar al mismo nivel”.

Martha Cecilia Pando Loya

Para esta artista, lo más importante en el proceso de creación para una pintura: “El proceso en sí es lo más relevante, usualmente existe el chiclé que el resultado o la obra en sí es como la celebración del arte, pero en realidad creo que todos los artistas estamos por el proceso más que por el resultado, porque el proceso es el que nos permite conectar con el presente y nos permite sacar los sentimientos y emociones que tenemos en ese momento y la pintura es el resultado de eso".

Martha Cecilia cuenta con Maestría en Artes, de Facultad de Artes, UACh, es licenciada en Administración con Especialidad en Mercadotecnia del Instituto Tecnológico de Chihuahua

Entre los reconocimientos que ha obtenido se encuentran: Premio Sociedad Mexicana de Acuarelistas, Mención de Excelencia en Acuarela Contemporánea, 7° y 10° Premio de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas, Premio Tlaloc, por mencionar algunos.

Yuniva Barraza Laura

De Guasave, Sinaloa, está por celebrar una década en el Estado Grande, es licenciada en Mercadotecnia, egresada de la Universidad de Occidente, quien desde pequeña destacó por su habilidad en las artes plásticas y no fue hasta la preparatoria que se integró a la casa de la cultura del bachiller al taller de pintura y fue ahí donde logró conectar su inquietud con la verdadera pasión por el arte.

Dato: Las artistas empoderadas en este arte darán una pequeña muestra al público de su vasta trayectoria en la cual han puesto el nombre de México en alto en cada exposición