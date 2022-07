Bailarines de Chihuahua van a las "olimpiadas del hip hop"

Tres equipos de la academia de Class Jazz van a representar este año México en el Mundial Hip Hop que se llevará a cabo en Phoenix, Arizona, ellos son: Six One Four y lo integran: Érick Pando, Charly Salas, Dizán Siqueiros y Gerardo Reyes “Gato” (coreógrafo), quienes son los ganadores del año pasado del concurso World Hip Hop Dance Championship en la categoría Minicrew, y este 2022 irán de nuevo para refrendar su estatus de ganadores.

El otro grupo es CeeJay Crew el cual está integrado por: Ana María Rodríguez, Alan Castañeda, y Sofía Montilla; el tercer conjunto es Mini CeeJay el cual está conformado por: Roberta Ramírez, María Joaquina Mesta, Ximena Rodríguez, María Heimpel, Isa Bujaidar, Dana Ortiz y el coreógrafo Alan Castañeda (Castalan), quienes se están preparando arduamente y desempeñar un buen papel y colocarse en el primer lugar.

“A todos los padres de familia que siempre están al pie del cañón y que sin ellos nada de esto hubiera sido posible, ya que los niños y jóvenes son muy talentosos, muchas gracias por apoyar a sus hijos, el conseguir patrocinadores como: Deportes América, Sneaks, Euro Sport, Fortune Society, Maple Transportes y Servicios, Orona Asesores en Seguros, ESJ, MOBIL, Ashley, BBK, Yomm Yogo, American Industries, Cr3, por mencionar algunos de ellos”, expresó Tania Castañeda.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

De igual forma Roberta Ramírez expresó: “Inicié en el baile a los dos 2 años, por lo cual llevo hasta el día de hoy 11 años en este arte, sin embargo, en hip hop tengo cuatro años; yo no lo veo como un deporte, sino como una forma de expresar con el cuerpo y no con palabras lo que uno siente, y me siento muy contenta hasta este momento con todo lo que he logrado, a veces me privo un poco de mi vida social por estar bailando o ensayando, pero lo hago con gusto, es mi pasión, a diario practico cinco horas o más”.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Gossip El día que Tom Holland fue más sensual que la propia Rihanna bailando: VIDEO

Dizán Siqueiros, de 20 años, lleva 11 años de bailarín y como maestro de hip hipo y break hace 8 años, habló sobre esta competencia: “En este ámbito del baile es como los olímpicos, el haber obtenido el primer lugar el año pasado es una gran responsabilidad, como grupo y bailarines para representar a Chihuahua y a México, entonces vamos con esa responsabilidad con la que la gente espera de nosotros, así como un buen papel que desempeñemos, entonces el proceso del entrenamiento estamos enfocados no nada más llevar algo mejor que el año pasado, sino superar los bailarines que éramos el año pasado”, indicó.

“Quisiera que toda la gente que nos llegue apoyar, y que no nos conozca sobre todo, empiece a ver el baile como una apreciación de arte y deporte que es, ya que como cualquier otro deportista como Michale Jordan, Cristiano Ronaldo, entre todos esos grandes, tú los ves y están haciendo deporte, pero al momento de que lo ejecutan están haciendo arte, es hermoso lo que hacen, nosotros venimos del arte, al momento de llevar nuestro entrenamiento, conocimiento y esfuerzo físico también es un deporte, entonces quisiera que sea implementado en nuestra cultura, que más gente lo conozca y lo empiece a practicar”, finalizó uno de los campeones mundiales del hip hop.

DATO:

Participan aproximadamente 50 países, el evento se desarrollará del 6 al 13 de agosto en Phoenix, Arizona, donde habrá, aparte de las competencias, cursos para volverse juez en este ámbito