Alan Parker, impulsor de la cultura pop

Creador de cintas musicales como Evita y Fama, de dramas oscuros como Expreso de Medianoche o de historias basadas en la realidad como Mississippi en llamas, así fue Alan Parker. El director dos veces nominado al Oscar, murió ayer a los 76 años, luego de una larga enfermedad informó el British Film Institute.

“Alan Parker un tipo muy versátil, que logró compaginar muchos aspectos del séptimo arte: del musical, de un cine denso y de suspenso. Fue parte de la cultura pop de los años ochenta, pero que no se quedó sólo en lo cosmético, pues también llegó a meterse con temas delicados como Mississippi en llamas, donde aborda el tema del racismo”, explica Gerardo Gil Ballesteros, crítico de cine y colaborador de esta casa editorial.

Foto: @TheAcademy

Bugsy Malone, su ópera prima nominada al Premio de la Academia por su banda sonora original, fue una primera prueba de la diversidad temática que el cineasta experimentaría en un futuro: “Su inicio como cineasta es una película musical que también es infantil y de gánsters.

La propuesta es realmente transgresora para la industria en ese momento”.

Luego vino Expreso de medianoche, donde el inglés de entonces 38 años retrata la crueldad del sistema penitenciario “con una brutal propuesta como director”, explica Ballesteros. “Es una película muy densa, muy dura que además lo lleva a una muy prematura nominación al Oscar” en el rubro de director.

En los años ochenta donde Alan Parker exploró dos películas que se volvieron iconos de la cultura pop mundial: Fama, cuya banda sonora ganó tanto el Oscar como el Globo de Oro, y Pink Floyd – The Wall, adaptación que llevó el famoso disco de la banda de rock inglesa a la gran pantalla y que se volvió un punto de partida para el futuro de la industria musical y de video.

“No se puede entender la cultura ochentera sin The Wall, así de importante es esa película. Además es una muestra, tal vez un poco prematura, de la importancia que empezaba a tener el videoclip a nivel narrativo y estético que años más tarde se pondría de moda. Poco después vendría el boom de los videos musicales dirigidos incluso por gente importante del mundo del cine”, explica Gil Ballesteros.

Foto: Irish Film Institute @IFI_Dub

Vendrían más adelante Birdy, ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes; Shoot the moon y Come see the paradise que compitieron por la Palma de Oro en este mismo certamen; y Los commitments, ganadora de cuatro premios Bafta, uno de ellos como Mejor Director a Parker y otro por Mejor Película.

Y en 1996 llegaría Evita, cinta sobre la vida de Eva Perón que causó controversia durante todo su proceso creativo en Argentina y Latinoamérica, pues se trataba de un musical protagonizado por una estrella pop como Madonna y que además fue realizada por una producción estadounidense.

“La apropiación cultural era un poco lo que afectaba y generaba tanta expectación alrededor de esta película –refiere Gerardo Gil–. Hubo críticas muy duras en cuanto a la cinta, pero al público le gustó.

Además la banda sonora se volvió todo un éxito”. La cinta le valió un Oscar a Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, por el tema You must love me que interpretó Madonna.

Foto: Reuters

La carrera como director de Alan Parker concluyó con dos últimas películas: Las cenizas de Ángela, en 1999, y La vida de David Gale, en 2003 tras lo que se retiró de la industria del cine.

De las 14 películas que filmó, Alan Parker sólo fue nominado dos veces al Oscar, pero no recibió ninguno. Lo cierto es que su legado se mantiene en parte por dos factores, explica el especialista, “su cine es fácilmente identificable con una cultura pop, pero mantiene un compromiso social en su argumento. Y a pesar de que era un director estrella, siempre fue más importante su cine que su misma imagen. Al final es un director que tuvo una carrera muy trascendente y es un referente dentro de la industria cinematográfica”.