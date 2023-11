Cecilia Suárez: México vive un tiempo de mujeres cineastas sólidas

HUELVA. México vive un tiempo de mujeres cineastas interesantes, sólidas, con una voz clara y bien estructurada, que están planteando historias tal como las quieren contar “y me parece que ya era hora”, afirmó la actriz mexicana Cecilia Suárez, uno de los grandes nombres de la interpretación mexicana, reconocida con numerosos galardones, entre ellos, tres Premios Platino, dos nominaciones a los Premios Ariel y una nominación a los Emmy, quien recibióel Premio Ciudad de Huelva de la edición 49 del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.

En entrevista con El Sol de México, apuntó que “el mundo femenino no teme a lo emocional, no teme a mirarse a sí mismo, no teme a verse dentro, pero al masculino le cuesta; le cuesta hablar de lo que siente, le cuesta conectarse con lo que siente. Y también nos toca construir o ayudar a construir, porque esa responsabilidad de ellos es una nueva masculinidad que anhelamos, creo, nosotras, pero ellos también”.

Gossip Cinta de la mexicana Ángeles Cruz recibe el Colón de Oro en Festival de Huelva

Sin embargo, señaló que las mujeres, a veces, no parecen asumir determinados espacios como propios “y es verdad que nosotras ya no estamos para preguntar, ¿puedo?, sino asumirlo de verdad, eso es importante. Cuál fue el discurso con el que crecimos, que siempre había espacio para la voz de ellos, pero no para la nuestra, que siempre los protagonistas eran ellos y nosotras éramos las calladitas, quienes esperábamos pacientemente o éramos el interés romántico y eso no ni es así, ese discurso va cambiando”.

En el marco de la recepción del Premio Ciudad de Huelva abogó también por reivindicar el lugar de la comunidad latinoamericana en el cine. “En Estados Unidos fue todo un reto huir de los papeles típicos de los latinoamericanos, que suelen ser de chicas sexys y pandilleros. Yo tuve muy claro que no quería hacer ese tipo de papeles”, afirmó.

Cecilia Suárez recibió el galardón, en la Casa Colón de Huelva, de manos del cineasta mexicano Manolo Caro, “su compadre”, con quien ha trabajado en diversas producciones como La vida inmoral de la pareja ideal o la serie de Netflix La casa de las flores, donde interpretó al premiado personaje Paulina de la Mora.

Sobre si la llegada de las plataformas y la gran demanda de producción audiovisual ha abierto espacios, rompiendo estereotipos, Cecilia Suárez apuntó: “ha cambiado muy lentamente, y yo pienso que todavía no está donde tiene que estar, es verdad que las plataformas y los estudios incluso entienden, que es un mercado importantísimo y un mercado además que está consumiendo a toda velocidad, pero eso no quiere decir que ellos entiendan la mirada sobre nosotros con claridad”.

“No entienden a fondo quienes somos”, insistió y puso como ejemplo que recientemente filmó una serie con la plataforma Disney, “era un elenco todo latino y desde ahí fue evidente que la mirada no está puesta realmente en cómo experimentamos la vida, y todavía falta mucho”.

Cecilia Suárez se mostró este sábado “muy emocionada” por recibir el Premio Ciudad de Huelva del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, un festival dedicado al cine que habla, piensa, siente, en el idioma que nos une, el castellano, el español. “Nos unen el mar, la historia y la sangre”, dijo, en relación a sus antecedentes asturianos.

Reconoció que está “feliz y encantada de estar aquí. Ha sido una emoción muy grande y siento mucho agradecimiento a Huelva, al Festival y a España. Llevo cuatro años viviendo aquí y ha sido un país muy generoso conmigo”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La actriz mexicana ya había participado con tres películas en el certamen onubense, aunque no había podido estar en Huelva. “Me da mucho gusto que mi historia con el Festival no sea de ahora, sino de tiempo atrás, y que ahora continúe con este premio”, aseguró.

Sobre el Festival de Huelva, apuntó que supone “una gran oportunidad y un espacio para generar comunidad". Somos un mercado inmenso y tremendamente diverso, a pesar de que nos une el idioma, y eso se deja ver en este festival”.