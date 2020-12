Con cinta Leona, Isaac Cherem abre diálogo sobre la comunidad judía

Cuando el director Isaac Cherem se mudó de casa de sus padres a los 23 años, no sólo descubrió cómo era vivir de manera independiente fuera del seno familiar, también se encontró con una Ciudad de México sin restricciones, que la comunidad judía en la que creció no le había permitido conocer.

El abrir los ojos ante las barreras que su religión le había puesto a lo largo de su vida, y presenciar a través de una de sus amigas lo difícil que era mantener una relación amorosa con un goy (palabra utilizada por los judíos para referirse a alguien que no es de su comunidad), lo motivó a exponer su realidad en la cinta Leona.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"No habla de malos ni buenos, es una crítica a mi lugar de origen, al sistema de creencias, y todas estas cosas que me parecía que ya no estaban vigentes y que no me representaban. La idea un poco es que haga enojar o haga a las personas identificarse. Que eso genere un diálogo entre las distintas reacciones a la película, y éste a su vez un bienestar, no sólo para la comunidad sino para todos aquellos que están involucrados en la conversación intergeneracional", explica en entrevista.

"Esa es mi invitación con la película, a respetarnos escucharnos, y como dicen allá, a desempolvar los estantes llenos de preceptos que ya hacen mucho daño”, comenta.

La cinta narra la historia de Ariela (Naian González Norvind, quien también fue co-escritora), una mujer judía de 25 que se enamora de un joven goy llamado Iván (Christian Vázquez), provocando el repudio de su familia y amigos, y llevándola a ella a cuestionarse su propio rol en la comunidad y las enseñanzas que su religión le dicta.

Debido a la crudeza con la que el largometraje expone lo estrictas que son sus normas, no es de extrañar que provocara cierta molestia entre los judíos. Isaac reconoce que personalmente fue una decisión complicada el hecho de materializar este proyecto, pero se siente satisfecho de haber decidido hacerlo.

“Fue muy difícil, pero hubiera sido peor permanecer callado con todo eso que me provocaba lo que yo quería decir. Si me quedaba en silencio hubiera sido un dolor aún más fuerte, y no hubiera tenido una reconciliación como la siento ahora. Hacer esta película me ayudó a expresarme, a decir lo que quería y también a verme a mí mismo como alguien que tiene libre albedrío, que puedo decidir, ser libre, hacer lo que yo quiera no importa si eso incómoda o decepciona”, apuntó.

Naian señala que para ella no resultó tan impactante el machismo que sufren las judías, porque considera que es un problema que aqueja a todas las mujeres. Por ello, se enfocó en escribir e interpretar a un personaje que mostrara cómo las jóvenes se empoderan y toman las riendas de su vida, en lugar de permitir que su futuro les sea dictado por otras personas, sin ignorar el punto de vista masculino.

"Para Isaac era importante hablar del patriarcado en esta película, creo que logra poner luz a una situación donde unos deciden sobre la vida de otros. Y eso es algo con lo que ni él ni yo estamos de acuerdo, es lo que trabajamos en el guión. Es una película absolutamente feminista, y sin quererlo ser, nunca nos lo propusimos, sólo fue una consecuencia de lo que queríamos decir", subraya.

La actriz agrega que este proyecto la motivó para continuar escribiendo, y ya trabaja en un nuevo guion en colaboración con el actor Andrew Rogers, que abordará las historias íntimas de tres personajes