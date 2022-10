Festival Internacional de Cine de Morelia: ¿cómo ver el programa en línea?

MORELIA. ¡Buenas noticias para todos los amantes del cine! Si no puedes asistir a las funciones que se proyectarán en la edición número 20 del Festival Internacional de Cine de Morelia, FICM 2022, no te preocupes, ya que por tercer año consecutivo tendrá parte de la programación disponible a través de Cinépolis Klic, y lo mejor…¡de manera gratuita!

Eso sí, hay que estar preparados y ser de los primeros en registrarse si es que se quiere ver el contenido, ya que, de acuerdo con la página oficial, a pesar de que sean gratuitas hay un límite de visionados, alcanzando esa marca ya no estará disponible para reproducción.

Puedes leer también: Ambiente festivo por el Festival de Cine está presente en Morelia

Las funciones en esta plataforma estarán durante un lapso de 24 horas, del 23 al 28 de octubre.

¿Cómo ver las funciones virtuales Cinépolis Klic?

Primero, es necesario que conozcas la programación completa que ofrecerán, para ello te invitamos a averiguar detalles de horarios, funciones y muchos datos más en la página de internet.

Luego, selecciona la función que deseas ver y con sólo darle clic en el botón Ver en Cinépolis Klic, te redireccionará a la función en www.cinepolisklic.com, en donde, como último paso sólo tienes que iniciar sesión o registrarte y ¡listo!, disfrutarás del contenido.

Hay algunos otros títulos que también se pueden ver en línea a través de las páginas www.filminlatino.mx, www.seleccionenlineaficm.com y, por televisión abierta en Canal 22, todos los miércoles a las 22:30 horas, hasta el 23 de noviembre (en el caso del canal televisivo).

Cine Rol femenino se impone en el Festival Internacional de Cine de Morelia

La oferta son cortometrajes que formaron parte de la Selección Oficial de ediciones pasadas del Festival y que fueron presentadas por invitación en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes.

Para información específica sobre los cortometrajes que estarán disponibles solamente da clic aquí.

Para ver los cortos en FilminLatino, debes ingresar a su página, registrarte y disfrutar de la oferta, estos estarán disponibles en las fechas del evento.

Esta iniciativa híbrida surgió a raíz de la pandemia; con el fin de mantener vivo el evento, se optó por compartir contenido de esta manera.

El Festival Internacional de Cine de Morelia se desarrollará del 22 al 29 de octubre.

Esta es la lista de las películas que se ofrecen en Cinépolis Klic:

SECCIÓN MICHOACANA PROGRAMA DE CORTOS

1. Cámara oscura | Yudiel Landa

2. Fuego en el cielo | Mariano Rentería Garnica

3. Soy bosque (I Am a Forest) | Anna Soler Cepriá, Elida Maiques

4. Habitar | Sunya Itzia Madrigal Álvarez Ugena

5. Hombres de sal | Luis Armando Sosa Gil

6. La luz que llena al mundo | César Flores Correa

7. Metanoia | Ángel Olivares

8. Mi carrusel eres tú | Bernardo Rugama

9. Entre líneas | Juan Paulín

SECCIÓN MICHOACANA LARGOMETRAJES

1. La Colonial | David Buitrón Fernández

2. El río de los sonidos | Juan Carlos Oñate Chirot

CORTOMETRAJE MEXICANO DE FICCIÓN PROGRAMA 1

1. Los hijos de Dios | Sebastián Torres Greene

2. La Baláhna | Xóchitl Enríquez Mendoza

3. Mia | Karina Minujin

4. Gracias, que tenga un buen día (Thank You, Have a Nice Day) | Rodrigo Olivar

5. Sans sommeil loin de chez soi | Axel Cuevas de Chaunac

6. Las frías sobras | Pablo Cruz Villalba

CORTOMETRAJE MEXICANO DE FICCIÓN PROGRAMA 2

1. Hora petrolera | Emilio Braojos

2. La lengua y el olvido | José Lomas

3. Cuanacaquilitl (Diente de león) | Lorena R. Valencia

4. Verónica | Alejandro Puente

5. Bien parecidas | Mariel Cortés

6. Frontera | Ana Fernanda Torres

CORTOMETRAJE MEXICANO DE FICCIÓN PROGRAMA 3

1. Luz nocturna | Kim Torres

2. Aire | Kenya Márquez

3. 1/4 ante meridiem | Alex Noppel Briseño

4. Agustina | Luciana Herrera Caso

5. Y los días pasan | Itzel Sacnité

6. Por Magda | Carla Larrea Sánchez

CORTOMETRAJE MEXICANO DE FICCIÓN PROGRAMA 4

1. Una mano bajo la nieve | José Esteban Pavlovich

2. En cualquier lugar | Minerva Rivera Bolaños

3. Fuego fatuo | Verónica Marín Cienfuegos

4. El peregrino | Rodrigo Ruiz Patterson

5. Ingrid | Albert Pons

CORTOMETRAJE MEXICANO DE FICCIÓN PROGRAMA 5

1. El cortometraje | José Luis Isoard Arrubarrena

2. Anonyme | Eduardo Sosa Soria

3. Wanderlust | Luis Pablos

4. Corpúsculo | Léa Soler

5. Verano | Luis Pacheco, Rafael Ruiz Espejo

CORTOMETRAJE MEXICANO PROGRAMA ANIMACIÓN

1. Intervalos | Mitchelle Tamariz

2. Bakeneko | Paola Alejandra Pantoja

3. Bouclette | Fernanda Lozada

4. Ironía | Ángel Badillo Esquivel

5. Tonalli | Julia Granillo Tostado

6. La ciudad | Camilla Uboldi, Andreas Papacostas

7. Las plantas también mueren | Andrea León

8. Calavera | Luis Augusto

9. Tiempo en blanco | Garibay A.

10. La frontera | Christian Arredondo Narváez

11. La melodía torrencial | José Luis Saturno

12. Una película sin fin (A Never Ending Movie) | Esteban Hernández

13. VI | Andrea Robles

14. K8 | Miguel Anaya Borja

15. Los cuervos | Héctor Dávila Cabrera

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL MEXICANO PROGRAMA 1

1. 3 días, 3 años | Florencia Gómez Santiz

2. Almas de fuego | Cristina Cabada

3. La quemada | David Castañón Medina

4. Las huellas que vamos dejando | Andrés Alonso Ayala

5. Infancia desterrada | Alberto Arnaut, Diego Rabasa

6. La evaluación | Diego Enrique Osorno

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL MEXICANO PROGRAMA 2

1. Flora | Nicolás Pereda

2. Ñuhu | Julio César Saavedra Castro

3. Las nubes son de música | Enrique García Meza

4. Esta serena luz de la mañana | Emmanuel Tovar G.

5. Querían ser amados | Bernhard Hetzenauer

6. Las cosas que te digo (The Things I Tell You) | Daniela Silva Solórzano

DOCUMENTAL MEXICANO

1. Ahora que estamos juntas | Patricia Balderas Castro + …Esperanza | Mayra Veliz + El cielo es muy bonito | Aracely Méndez

2. Teorema de tiempo | Andrés Kaiser + Ir y volver | José Permar

3. Malintzin 17 | Mara Polgovsky, Eugenio Polgovsky

4. Al son de Beno | Ilán Lieberman

5. Fifaliana | Lorenzo Hagerman

6. Pedro | Liora Spilk Bialostozky

7. Mamá | Xun Sero

8. Placeada. Historia íntima de una ex-sicaria | Alejandra Sánchez

9. Villa Olímpica | Sebastián Kohan Esquenazi

LARGOMETRAJE MEXICANO

1. Días borrosos | Marie Benito

2. Santa Bárbara | Anaïs Pareto Onghena

3. Manto de gemas | Natalia López Gallardo

4. Zapatos rojos | Carlos Eichelmann Kaiser

ESTRENOS INTERNACIONALES

1. The Invitation | Fabrizio Maltese

FUNCIONES ESPECIALES

1. Bridget Tichenor. Visiones reales | Tufic Makhlouf

2. Bering. Encuentro familiar | Lourdes Grobet

3. A quien cierra los ojos | Ana Díez

4. El Tema: CDMX | Santiago Maza