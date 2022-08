Reconocerán a Tenoch Huerta con Premio Sin Fronteras en el Festival de Cine de Los Cabos

El Festival Internacional de Cine de Los Cabos anunció que el actor y productor mexicano Tenoch Huerta recibirá el Premio Sin Fronteras, por su destacada trayectoria y su incansable labor en pro de la inclusión, la diversidad y la visibilidad del talento latinoamericano en la industria fílmica mundial.

Con dicho reconocimiento, el festival busca festejar la exitosa carrera del artista, además de seguir apoyando al talento mexicano y latino por su esfuerzo y constancia.

"Celebramos con orgullo el ascendente camino de Tenoch Huerta, cuya dedicación y perseverancia le han abierto las puertas de los más destacados escenarios de la cinematografía internacional".

Estamos felices de anunciar que en #LosCabos11🐋 reconoceremos a @TenochHuerta con el #PremioSinFronteras 😃🙌🏆



Tenoch Huerta se ha destacado por su trayectoria, como lo demostró en producciones que hemos tenido como El Más Buscado, Güeros y Semana Santa.

Tenoch es una pieza fundamental en algunas de las más importantes películas del cine mexicano de la última década: El infierno, Días de gracia, Vuelven, El más buscado, que se estrenó en Los Cabos a nivel mundial en el 2013.

Güeros, reconocida con el Premio Competencia Los Cabos en el 2014; y Semana Santa, ganadora del Premio Fox+ México Primero en su edición 2015.

Destaca su participación en exitosas teleseries como Mozart in the Jungle, Blue Demon y Narcos: México.

De igual forma, ha representado a México en coproducciones como Sleep Dealer (México-Estados Unidos) o Sólo quiero caminar (México-España); además de los filmes estadounidenses Nómadas, al lado de Lucy Liu, Get the Gringo, con Mel Gibson, Camino, con Zoë Bell y The Forever Purge, reciente entrega de la saga “La noche de la expiación”.

Ganador del Premio Ariel a Mejor Actuación Masculina en 2012 por Días de gracia, Huerta se incorporó este 2022 al Universo Cinematográfico Marvel (MCU) con el legendario personaje de Namor, para la esperada cinta Black Panther: Wakanda Forever.

