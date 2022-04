Este jueves 28 de abril, la compañía escénica Anagrama Teatro presentará la puesta teatral “#Malditos 16”, original de Nando López, en el foro escénico Panorama Arte en punto de las 8 de la noche, bajo la codirección de Karina Maldonado y Alma Zuany. El costo del boleto es de 150 pesos en preventa así como 160 el día de la función.

“#Malditos16” emprende un viaje a través de las historias de cuatro jóvenes que se conocieron en el peor momento de su vida: justo después de querer quitársela. Todos ellos intentaron suicidarse cuando rondaban los 16 y ahora, a sus 30, el hospital donde estuvieron internados les propone colaborar en un taller con adolescentes en su misma situación.

Regresan con ganas de ser útiles y, a la vez, con miedo de que las grietas se abran y se liberen de nuevo los fantasmas. Monstruos cotidianos de los que apenas se habla. Vidas invisibles que no protagonizan titulares ni ocupan espacio en los medios. Realidades que no existen porque no se nombran y que, sin embargo, todos compartimos.

Foto: Cortesía | Alma Zuany

Durante la puesta en escena el público será testigo de que aquellos malditos 16 años siguen viviendo bajo el adulto que fingen ser, personajes son adolescentes que han soportado un dolor al límite y jóvenes que, años después, conviven con la experiencia de una vida difícil. A través de sus historias busca que el público de hoy dirija su mirada hacia el adolescente que fueron y hacia los que están alrededor.

El espacio escénico independiente Panorama Arte será el recinto que albergue la interpretación de los 6 actores que dan vida a los personas de #Malditos 16, quienes con un lenguaje juvenil, buscan incidir positivamente en la audiencia para sensibilizar acerca de la prevención del suicidio.

Antes llamada Neek Teatro Inteligente, esta organización, indica, produce un tipo de teatro contemporáneo con el objetivo de mostrar realidades y difundir mensajes de alto valor encaminados a la prevención de diversas problemáticas sociales que aqueja a todo el mundo, como lo es el caso del suicidio o la disminución de la violencia, entre otras.

Los interesados en conocer más acerca de esta agrupación pueden ponerse en contacto a través de las redes sociales en Facebook e Instagram como Anagrama Teatro.