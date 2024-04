Con 11 años, Regina Hernández cumple su sueño e ingresa al Houston Ballet Academy´s

A sus 11 años, la chihuahuense Ana Regina Hernández Moya logra cumplir uno de sus sueños, ingresar a un curso intensivo en uno de los institutos de gran prestigio de ballet en Estados Unidos, esto gracias al programa Houston Ballet Academy´s Youth Summer Training Program, donde estará dos semanas en junio próximo y otras dos en agosto.

Sobre este éxito, Anabel Moya, madre de Ana Regina, juntas expresaron que cuenta con 6 años de trayectoria ininterrumpidos en este arte, y se encuentra hoy en día estudiando la primaria: “Para obtener el lugar fue necesario audicionar, dado la lejanía decidimos hacerlo mediante un video con pasos de ballet que el Houston Ballet determina, lo emocionante es que la aceptaron, ya que les dan prioridad a las niñas que audicionan de manera presencial; además la subieron de nivel, es decir estará con niñas de 12 años a pesar de que ella tiene 11.

“A lo largo de su carrera ha participado en concursos nacionales en la Ciudad de México, donde ganó primer lugar y en otro tuvo la oportunidad de bailar en el Palacio de Bellas Artes y compartir escenario con niñas de su misma edad; de igual manera estuvo en la ciudad de Córdoba, Veracruz, en el concurso internacional YGP México, gracias a su talento, cabe destacar que en todos ha obtenido becas, ya sea para cursos nacionales o de inscripción para otras competencias; en cuanto a eventos, ya son dos festivales estando en Liria Ballet, siendo en el último, El Cascanueces donde fue Clara, la protagonista”, expresaron.

Asimismo, ante este logro Regina indicó: “Me siento muy emocionada, porque nunca imaginé que pudiera ir a un curso tan importante, claro que tengo un poco de nervios porque voy a algo muy grande y sin mi maestra Gaby, aunque bueno, allá también hay maestros magníficos, espero hacer más amigas, compartir y apoyarnos en este curso para aprovecharlo al máximo.

“El ballet significa mi segunda casa porque es donde encuentro la felicidad al estar con mis amigas y mi maestra, desde pequeña siempre me gustó bailar y desde que me acuerdo la música y el baile han estado presentes en mi vida, simplemente no imagino estar sin bailar, cuando escucho música siempre bailo y siento que estoy en otro lado.

“Me gusta explotar mi gusto por el baile y trabajar para mejorar todos los días y que los demás vean cómo bailó y disfruten junto conmigo, así que mis sueños de grande es siempre estar bailando, puede ser como bailarina en alguna compañía, ya sea nacional o extranjera; también me gustaría compartir con más bailarines nuestro amor por el baile en escenarios maravillosos; tal vez ya cuando sea ‘muy muy’ grande compartir mis conocimientos a niños.

“Por otra parte, cuando veo películas u obras de teatro con temática de ballet las disfruto mucho, me emociono, trato de aprender pasos de las personas que están bailando, la verdad me gusta más verlos en vivo, porque sientes la pasión de cada uno y me contagian de ella”, dijo emocionada y feliz.

Finalmente, ambas indicaron que el objetivo principal es aprender y practicar el ballet con algunos de los mejores maestros reconocidos a nivel mundial para desarrollar su habilidad física y mental, y de esta manera superarse ella misma y seguir avanzando en su nivel de técnica.

“Estamos muy entusiasmados por llegar a Houston, ya que vemos su trabajo diario, su dedicación y pasión por el ballet. Nosotros, sus papás estamos dispuestos a apoyarla siempre en lo que ella decida hacer”, informaron.

Dato:

La menor pertenece a generaciones de extraordinarias bailarinas, es descendiente de Nellie Campobello, precursora del ballet en México