Con murales, dan voz a familias de personas desaparecidas

Las asociaciones que integran el proyecto “Encontrarte”: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (Cedehm), Comex por un México Bien Hecho, Colectivo Tomate y Usaid, tiene el propósito, con murales en diferentes partes del estado, visibilizar las memorias de las familias de las víctimas de desaparición en el estado de Chihuahua y el cual brinda voz a los familiares de las personas que no han sido localizadas.

Un total de 63 familias han colaborado activamente en las actividades del trabajo comunitario realizado en los municipios de Chihuahua, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc, para la ejecución de más de 676 m2 de intervención artística en nueve murales y hoy dan a conocer qué significado tiene cada obra de arte.

El primer mural, en la capital, que se localiza en las avenidas Juárez y Pacheco se titula “Abrazo intermitente”. El retrato de un abrazo intermitente es la fuerte e incorruptible voluntad, es el espacio que nos une en el momento de la distancia, es no soltarnos. El vuelo sigue a pesar del corte, cada vez más fuerte e intenso. El ave sigue y seguirá… Pio Diego.

Otro mural está en el Paseo Bolívar con el nombre “Recuerdos”. Hay despedidas difíciles, sobre todo cuando se dan en un contexto de esperanza por un regreso que no tiene lugar ni fecha. El pasar de las estaciones, la ausencia de quien se fue sin decir que no lo haría; el miedo de seguir buscando y encontrar aquello que no deseas encontrar. Una eterna petición a la Luna por una respuesta, una certeza. Hoy vuelo al sitio donde le vi partir, esperando su regreso: Yanely Sara y Julio Torres.

Otro más está en la calle Aldama y avenida Venustiano Carranza y se llama “Hasta encontrarte”.

En Ciudad Cuauhtémoc fueron cuatro obras de arte que se localizan en el Parque Mirador, uno de ellos en calles Galeana y 5 de Febrero se titula “Tengo un solo deseo en esta vida”. Anoche me hablaste en un sueño en el que venías a contármelo todo. Volvías para devolverme el abrazo que me sacaría por fin de esta pena mía en la que el tiempo no pasa. Aprieto en mi pecho esta flor deseando nuestro encuentro. Una flor que me habla del mundo que soñabas; un lugar tierno que respiro cuando la calma me encuentra en silencio después de que mis ojos llueven. Guardo impecable esa memoria tuya. Recuerdo firmado con tu nombre. Recuerdo que me llena la mirada de tormentas que me llevan lejos a la tarde que, a diferencia mía, sí sabe dónde estás. Sí sabe a dónde te llevaron aquellos infames que no nos dejaron ver ningún verano más. Qué vuelva a mí el niño de esta fotografía que abrazo cada noche. Pedacito de mi alma, regalo de mi vida entera. Esta fotografía tuya me dice que amanecerá de nuevo cuando me abracen tus manos tibias: Ana en prosa y Yanely Sara.

Los otros tres son: “La flama inagotable” está en calle Ignacio Zaragoza; “Ellas”, en la calle Séptima; y “Volar a tu lado” en calle Matamoros.

Asimismo, en Hidalgo del Parral están dos murales “Construyendo el camino que nos lleve a encontrarte”, que se localiza en la calle Purísima y Rosales; “El camino azul es para que sepa por dónde regresar” está en calles S. Miguel y Donato Guerra.

DATO:

Pio Diego, Julio Torres, Sara, Ana en Prosa y Terremoto, son artistas mexicanos que abrieron su corazón para escuchar y dar voz con tono de esperanza a las historias de las familias de las víctimas.

PLACA CHIHUAHUA

Encontrarte es el eco de las voces de madres que buscan a sus hijas e hijos. Son las voces que pronuncian en alto el dolor de una ausencia desgarradora.

PLACA CUAUHTÉMOC

Me he convertido en tierra seca agrietada por la huella del tiempo; y también soy roble verde, grande y fuerte, con infinitas raíces que me unen a ti y a los que estamos en esta constante lucha.

PLACA PARRAL

Encontrarte es el amor de mujeres, hombres y niños que día a día enfrentan la ausencia, la tristeza y el dolor. Un esfuerzo conjunto para reflejar el sentir de víctimas de la desaparición forzada.