Conoce los chuzos prehistóricos: flechas y lanzas que usaban en Chihuahua

Originario del municipio de Jiménez, Eduardo Hidalgo Robles, ha dedicado parte de su vida a la investigación de las tribus que habitaron la región sur del estado de Chihuahua, en específico la que circuló las tierras de Jiménez, los indios Tobosos, tribu que resistió hasta el año de 1800, cuando fueron exterminados por la intervención española, que incursionó en diversas misiones en el desierto del Bolsón de Mapimí y desierto de Chihuahua.

Con una colección de más de cien ejemplares de artefactos líticos, de diversas culturas de México, en especial la de tribu de los Tobosos, es parte de la colección privada que posee, la cual expresa Eduardo, que su objetivo es difundir sobre el pasado de las antiguas civilizaciones, que poblaron Jiménez, mucho antes que los españoles, para que la gente conozca las raíces del antiguo Jiménez.

En varios cuadros enmarcados, es como Eduardo conserva las diversas puntas de flecha, las cuales fueron construidas a base de distintas piedras y minerales, especialmente las que fueron hechas a base de piedra de pedernal, piedra formada esencialmente por sílice, la cual al romperse crea bordes sumamente afilados; de ahí, la elección de los Tobosos, por construir la punta de flecha y lanzas con ese tipo de material.

Las puntas de flecha que más destacan, en la colección del investigador Eduardo, son las de cuarzo, que parecen ser flechas de vidrio, derivado de que el cuarzo es un cristal sumamente cristalino.

"He andado en diversas partes, en donde me he encontrado todas estas puntas de flecha, y es muy interesante el cómo las elaboraban, como recogían las piedras adecuadas para hacer estos artefactos. En los lugares que me he encontrado estas flechas son, en la sierra de Chupaderos, por Corralitos, en Peñoles y cerca de aquí de Jiménez, a las afueras de algunos ejidos", expresa Eduardo Hidalgo.

Dentro de uno de los cuadros, donde Eduardo exhibe sus piezas, con imágenes de los antiguos pobladores de Norteamérica, está un ejemplar de grandes dimensiones, de color negro, el cual mide 15 centímetros de alto por ocho de ancho aproximadamente, que pertenece a una lanza de mano, echa en piedra negra, la cual fue localizada a escasos diez kilómetros de la mancha urbana, ciudad Jiménez.

Otro de los artefactos que pose Eduardo, dentro de su colección, es una punta de flecha, tallada en pedernal blanco, con cavidad en la parte de en medio, en forma curva, terminando en los extremos en forma de pico, el cual de acuerdo diversa bibliografía, congenia con un grupo de figuras son las que representan objetos, y aunque no son muy abundantes se encuentran en sitios mayoritariamente del norte. Un bello ejemplo es la Cascada de los Chuzos (Chihuahua), que contiene representaciones de puntas de flechas similares a las localizadas en sitios arqueológicos o las representaciones de influencia mesoamericana o colonial.

En el desierto del Bolsón de Mapimí, habitaron varios grupos de indios, que fueron exterminados o replegados por la intromisión de las misiones españolas, hecho que sucedió en gran parte de la primera mitad del siglo XVIII.

Las diversas misiones españolas que se fueron asentando en la región de Jiménez, al mando de sus capitanes, mucho decían del control y dominio de las tribus, como los Tobosos, más sin embargo esta tribu, resistió a la invasión de los españoles, hasta el año de 1800, única tribu que no pudo ser sometida a la evangelización.

“Éste fue por ejemplo el caso de los Tobosos, un grupo de conchos encomendados primero a pobladores de la provincia de Santa Bárbara, que seguían con ese nombre en Coahuila durante el siglo de Las Luces, mientras que ya no se aludía más a ellos en el norte de la Nueva Vizcaya. Otros indios cambiaban de nombre según la región en la que se ubicaban, como los tepehuanes, de la Sierra Madre Occidental, que los españoles llamaban “salineros”, en el Bolsón. Aparecen mencionados también en la documentación grupos reducidos que parecen ser subdivisiones de otros. Lo que sí queda claro es que los nombres asignados por los conquistadores a los indios en distintos medio ambientes y circunstancias no correspondían a etnias reales”.

La naturaleza, la cultura y el hábitat de los indígenas.

Parte de la herramienta lítica, que posee Eduardo, está representada en otro bello mural en la región sur del estado de Chihuahua, el cual al igual que las puntas de flecha dispersas por la región sur datan del 1000 N.e. al 1800 del N.e.

Las pinturas rupestres, que se mencionan, representan algunos cazadores, representaciones zoomorfas y proyectiles, puntas de flecha, herramientas para la defensa y caza, de la tribu nómada cazadora recolectora, los Tobosos.

Eduardo, menciona, que el objetivo de dar a conocer parte de su colección, es que se conozca el pasado de las antiguas civilizaciones y su transitar por el municipio de Jiménez.