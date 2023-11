¡Yo soy del mero Chihuahua! Conoce la versión completa del corrido del Estado Grande

El Corrido de Chihuahua es una canción escrita por Pedro de Lille, originario Guanacevi, Durango, y la melodía fue compuesta por Felipe Bermejo, nacido en San Buenaventura, Chihuahua. Desde su lanzamiento a principios del siglo XX ha sido la canción más emblemática del “Estado Grande”, considerándose casi como un himno de Chihuahua.

La canción habla de lugares como Parral, Majalca, un área natural protegida, Villa Ahumada, de donde es el queso asadero. También se refiere a la capital del estado cuando menciona un “noble y viejo Real”, ya que antiguamente se le llamaba San Felipe el Real de Chihuahua.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

La letra del Corrido de Chihuahua

Cabe señalar que la letra ha sido modificada con frecuencia por quienes lo interpretanl, presentando leves variaciones de versión a versión. Pero aquí te presentamos la versión del gran cantante Lorenzo de Monteclaro:



Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del Parral

Escuchen este corrido que alegre vengo a cantar

¡Qué bonito es Chihuahua!

Eres mi tierra norteña, india vestida de sol

Brava como un león herido, dulce como esta canción

¡Qué bonito es Chihuahua!

Lindas las noches de luna alegradas con sotol

Que por allá por la Punta me paseaba con mi amor

¡Qué bonito es Chihuahua!

¡Por eso!

La Cascada Basaseachi es como lluvia de plata

Donde me iba por las tardes a platicar con mi chata

¡Qué bonito es Chihuahua!

Para valientes mi tierra, para manzanas el valle

Asaderos Villa Ahumada, y de la sierra la carne

¡Qué bonito es Chihuahua!

Esas liebres orejeras y los pinos de Majalca

Y el gran ganado llamado, caras blancas de Chihuahua

¡Qué bonito es Chihuahua!

Ya me voy, no me despido, no se les vaya a olvidar

Pa' gente buena Chihuahua, que es valiente, noble y leal

Foto: Cortesía | Ultramaratón de los Cañones

Breve historia del corrido

El corrido es un género musical mexicano que ha desempeñado un papel crucial en la transmisión de historias, acontecimientos y tradiciones a lo largo de los años. En este contexto, el Corrido de Chihuahua se destaca como una expresión única de la cultura regional del estado mexicano de Chihuahua.

El corrido tiene sus raíces en las baladas narrativas españolas y se desarrolló en México durante el siglo XIX y XX. Surgió como una forma de relatar eventos históricos, hazañas de valentía y, a veces, críticas sociales. Con el tiempo, el corrido se convirtió en una herramienta poderosa para transmitir la identidad cultural y la historia de diversas regiones.

Por su parte, Chihuahua, conocido por su vasta geografía que abarca desde áridos desiertos hasta majestuosas montañas, ha sido escenario de diversas historias que han sido inmortalizadas a través del corrido.

Uno de los temas recurrentes en estas composiciones es la vida en la frontera, las luchas de los vaqueros, y los acontecimientos relacionados con la Revolución Mexicana. Pero también tiene una gran importancia como fuente de identidad colectiva como en el caso del Corrido de Chihuahua.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El Corrido de Chihuahua no solo es una expresión artística, sino también una ventana a la rica cultura e historia de la región. Ha influido en la identidad de la población, sirviendo como medio para recordar y honrar las tradiciones y hazañas del pasado.