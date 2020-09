David Lynch será homenajeado en el Festival de Cine Guanajuato

De manera virtual y con un avatar diseñado especialmente para él, el director David Lynch será el invitado de honor en la edición 23 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, donde recibirá un homenaje y le serán entregadas la Cruz de Plata Más Cine y la Medalla de Plata de la Filmoteca de la UNAM.

El realizador de El hombre elefante y Terciopelo azul participará en el Campus Virtual que el GIFF abrirá a través de su página del 21 al 23 de septiembre y donde el público podrá caminar y asistir a pláticas y encuentros de manera digital.

“Lo hemos estado buscando por 15 años. El señor recibió la invitación con mucho entusiasmo, yo creo que todavía más cuando vio esta plataforma virtual y entendió cómo nos movemos adentro.

"Le gustó la idea de que suceda en tiempo real y que puede caminar. Yo creo que lo vio como un reto para un hombre de 74 años el entrar a esta nueva tecnología”, comentó Sarah Hoch, directora y fundadora del GIFF.

David Lynch participará en una plática donde, “va a compartir con nosotros su sentir en esos espacios, su carrera y lo que quiera decir. Está abierto a él, para que nos platique un poco de lo que está pasando ahorita en su carrera y en su vida. Además vamos a proyectar en el Autocinema y Aquacinema las películas Eraserhead y Twin Peaks”, señaló Hoch.

El Festival Internacional de Cine Guanajuato comenzará sus actividades el 18 de septiembre con Los lobos, del realizador. Samuel Kishi Leopo, como película inaugural, cinta que fue galardonada en la Berlinale con el Gran Premio del Jurado en la sección Generation Kplus.

El encuentro contará con la premier mundial de la cinta No Man's Land, del director Conor Allyn; un western moderno filmado en Guanajuato y protagonizado por Frank Grillo (Brock rumlow en las películas de Marvel), la actriz cuatro veces mominada al Globo de Oro Andie MacDowell (Cuatro bodas y un funeral), el comediante George Lopez y el mexicano Jorge A. Jiménez (Narcos).

Entre las películas invitadas que podrán verse se encuentran Learning to skateboard in a Warzone (if you're a girl), ganador del Oscar a Mejor Cortometraje Documental; Never too late: The Doc Severinsen story, documental sobre el trompetista de jazz Doc Severinsen; y Wendy del director Benh Zeitlin dos veces nominado al Oscar por su trabajo en la cinta Una niña maravillosa.

Debido a la pandemia del Coronavirus, el GIFF se realizará por esta ocasión en tres formatos: Autocinemas, que proyectarán 20 películas; 12 largometrajes en funciones del Aquacinema de Guanajuato y 22 películas en salas comerciales.

El encuentro se realizará del 18 al 27 de septiembre de 2020 teniendo como sedes las ciudades de Irapuato, Guanajuato Capital y Silao.