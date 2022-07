El Salón Los Ángeles rinde homenaje a Lourdes Grobet

Documentó durante más de 40 años los trabajos del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena en Yucatán y Tabasco, fomentó la lucha libre y, entre muchos proyectos más, recorrió “desde el estrecho de Bering hasta la selva lacandona”, dice su amigo Miguel Nieto, dueño del Salón Los Ángeles, que hoy abrirá sus puertas para que familiares y amigos de la fotógrafa fallecida este viernes a los 81 años, la despidan “como a ella le habría gustado”, dice el empresario.

“Nos une una amistad de muchos años con ella, con sus hijos. Con su hija Alejandra tuvimos mucha relación cuando ella trabajaba en una estación de radio de música afroantillana. Con Lourdes teníamos muchas coincidencias, en los gustos, en la música”, agrega quien recibirá este sábado a los allegados a la artista de las 16:00 a las 23:00 horas en el emblemático salón.

“Quien no conoce Los Ángeles, no conoce México”, reza la sabiduría popular y no hay un sitio más adecuado para despedir a quien se distinguió toda su vida “por su incansable actividad cultural, era una mujer incansable y con muchas facetas.

Teníamos pensado hacer una exposición de su obra, cosa que es posible que se haga dentro de algunos meses, ahorita va a haber muchas actividades para conmemorar su obra, alguna en la Arena Coliseo y otras más”, comparte Nieto, con el agridulce sabor de estar en los preparativos del 85 aniversario del Salón Los Ángeles y despedir desde ahí a su amiga.

“Vamos a tener una reunión para amigos de la familia, que tengan oportunidad de dar un abrazo a sus hijos, recordarla, como un sepelio, pero en un lugar un poco más especial, va a ser abierto al público, nada más pedimos que en caso que quieran venir, nos hagan favor de decirnos más o menos a qué hora vendrán, para evitar que se acumule toda la gente y la familia pueda atender a sus amistades”, agrega Nieto. El número del salón está disponible para programar su visita: 55-5597-8747.

UNA VIDA DETRÁS DE LA LENTE

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, la recién galardonada con la Medalla Bellas Artes, hace apenas una semana en un homenaje en Los Pinos al que no acudió, pero pudo seguir vía remota, retrató “imágenes de paisajes pintados, cubanos fuera de Cuba, lucha libre, expresiones sociales y urbanas, 53 cuadras y principalmente los escenarios y trabajo del Laboratorio del Teatro Campesino e Indígena, tema al que dedicó gran parte de su tiempo y de cuál surgió el libro recién editado Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena. Medio siglo de historia”.

Egresada de la Universidad Iberoamericana, estudió Diseño gráfico y fotografía en la Cardiff College of Art y fotografía en el Derby College for Higher Education, en Inglaterra, así como Introducción a la Realidad Virtual y multimedia en el Centro Nacional de las Artes. “Influenciada por Mathías Goeritz, Aceves Navarro y El Santo, parte de su trabajo está integrado por fotomurales y fotografías de diversos tamaños, instalaciones y video objeto, principalmente”.

Lourdes Grobet recibió, entre otros reconocimientos, la Medalla al mérito fotográfico 2014, otorgada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Premio Juan Pablos Editores, por su libro Bodas de sangre (1988), y Premio Bienal de Bellas Artes, México, 1982.

Parte de su obra y experiencias están recabadas en siete libros: Se escoge el tiempo (1983); Luciérnagas (1984); Bodas de sangre (1987); Lourdes Grobet (2004); Espectacular de lucha libre (2005); Retratos de familia (2009), y Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena. Medio siglo de historia (2022).