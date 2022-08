¿Eres fan de "Humbe"? Se presentará este 2 de septiembre en el Teatro de los Héroes

Probablemente al leer estos dos títulos de canciones “El poeta” y “Te conocí en Japón” identificas de inmediato al cantante, así es él es Humberto Rodríguez Terrazas conocido como “Humbe” quien se presentará este 2 de septiembre, a las 20:00 horas en el Teatro de los Héroes con su gira “El Poeta Tour”, donde complacerá a sus seguidores y fans con varios temas de su repertorio.

El originario de Monterrey manifestó desde los 9 años su gusto por este arte, cantando, haciendo composiciones y tocando el piano en casa de su abuela en Chihuahua, su interés lo llevó a abrirse camino en otros instrumentos como guitarra, batería y ukulele, asimismo, a su corta edad ya cuenta con varios álbumes como: Sonámbulo, Entropía, Aurora y Soy Humbe, producciones que le han dado reconocimientos y premios como: Eliot Awards, Fans Choice Awards, Kids’ Choice Awards México, Grammy Latino, MTV Europe Music Awards, y MTV Millennial Awards.

El mensaje musical, honesto y directo, quedó plasmado en el disco: ‘Sonámbulo (2017), producción que inició en el año 2016, para el que contaría con el apoyo del productor llamado Neto Gracia. El lanzamiento de este LP le abrió camino en el mundo de la fama musical, así es como pudo participar en conciertos al lado de artistas como CD9, Paty Cantú, Morat, Río Roma y Mario Bautista.

Foto: Instagram | @humberdz

Sería en la fecha del 12 de diciembre del año 2017 cuando Humbe lanzaría el que sería su primer sencillo con temática navideña titulado “Todo lo que quiero eres tú”, el cual es un cover del tema “All I Want For Christmas Is You” de la artista Mariah Carey, sencillo que estuvo a cargo de la grabación de Neto García, y salió con la marca de los estudios Noise Match y Chacha´s Room ubicados en la ciudad de Monterrey.

Asimismo, “Soy Humbe” es con el que catapulta su carrera con una producción que lo destaca entre la nueva generación de artistas que están creando, innovando y alzando la voz y mostrando una nueva forma de hacer canciones. Durante el año 2020, Humbe presentó un total de 6 nuevos sencillos, entre los cuales se encuentra el disco en mención, en el que se incluye la canción titulada “Amor a primera”, misma que fue compuesta por él con dedicatoria a su mamá.