Escribe Liz Rivas “Historias cortas de terror”

“Historias cortas de terror” es una página de la plataforma de Facebook donde su autora es Liz Rivas (LR) debido a su contenido ha causado sensación en los cibernautas que deseosos de saber más relatos de este género le han solicitado que suba más material, las historias están basadas en hechos reales, por lo cual ya cuenta con miles de seguidores ávidos de leer el próximo relato.

Este proyecto nació a raíz de que su abuela enferma y es internada en un nosocomio, donde empezó a cuidar de ella y empezó a imaginar las historias que se contaban sobre ese hospital, trasladando su fantasía a la escritura y surgió su primer relato el cual se titula “La mujer detrás de la cortina”; “se la leí a mi abuela y mi pareja, les agradó y me dijeron que debía subirla a internet, me apoyaron y di a conocer mis primeras dos historias siendo un boom en Camargo, la verdad no me esperaba la respuesta de la gente, tengo historias de Jiménez, Nuevo Casas Grandes, Delicias, pero la mayoría son de Camargo”, informó emocionada Liz.

Foto: Cortesía | Liz Rivas

“Actualmente tengo más de 50 leyendas todas basadas en hechos reales o en algún lugar histórico, por ejemplo en una calle de Camargo se basa la historia de una niña que, se dice, se aparece por la iglesia de Santa Rosalía y la plaza que está enfrente e inicié a investigar sobre ella, ya que un taxista también señaló que la vio, y la escribí porque entrando a la iglesia en el atrio a mano izquierda hay una lápida y nadie sabe que es una losa, muchos piensan que es la historia que describe cómo se fundó el templo y datos característicos del mismo, pero no, es una lápida, siendo mi segunda historia, yo lo que quiero es darle contexto a lo que la gente cuenta”.

“Uno de los relatos que más me ha impactado y que titulé es ‘Las mujeres del barranco’, el cual trata de las soldaderas que Francisco Villa mandó asesinar en la Ferrocarrilera; también la de ‘Las ánimas perdidas’, lo que ahora es el parque Lineal antes fue un panteón, donde el personal de la JMAS excavó para cambiar la tubería encontraron restos humanos”, finalizó.

Foto: Cortesía | Liz Rivas

FRASE:

“La sombra del parque’ es donde muere un joven por un rayo y en uno de los comentarios en Facebook, un adulto mayor, dice: sí es cierto, eso pasó, él era mi amigo y veníamos del río”