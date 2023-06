Exponen mujeres del Cereso Femenil de Chihuahua No. 1 en Plaza Galerías

Hoy se llevó a cabo la inauguración de la exposición de pintura “A Contraluz”, la cual estará disponible del 19 al 26 de junio en Plaza Galerías, donde las piezas que se exhiben y pueden ser adquiridas son por parte de internas del Cereso Estatal Femenil de Chihuahua No. 1, proyecto artístico que se lleva a cabo gracias a la unión del centro comercial en mención, la Unidad de Igualdad de Género, Icatech (Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua); la Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, así como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Gabriela Esparza Studios.

Los nombres de las personas privadas de la libertad y que están dando a conocer su arte a través de la pintura con la técnica en óleo y acrílico son: Heidi Lizet Sánchez Corona con sus cuadros “Girasoles” y “La elegancia”; Yolanda Jurado Hinojos con su obra “Nerón” y “Stracciatella”; María Guadalupe Cervantes Pérez destacando con sus cuadros “Sueño de libertad” y “Un paseo Sierra”; María Gisel Ruiz García está presentando “Renaciendo”, “La musa del mar” y “Sabiduría”; Crystal Alejandra Cruz García con “Un viaje al paraíso femenino” y “El poder y la fuerza en conjunto”; María Marcela Hernández Barrón, con “Etnia chihuahuense”; y finalmente María de los Ángeles Soto con “El faro de la esperanza”.

El corte del listón de esta exposición fue por parte de: Alejandro Díaz Becerra, director de Reinserción Social en el Estado; Josefina Silveyra Portillo, titular del Centro de Reinserción Social Femenil No. 1; José Salgado por parte de Icatech; Édgar Alan Carrasco Martínez, coordinador del área técnica del Cereso Femenil No. 1; Gabriela Esparza, directora y fundadora de Gabriela Esparza Studios, escuela de arte y música del estado de Chihuahua; Karely Chávez en representación de Plaza Galerías.

Sobre esta muestra, Josefina Silveyra Portillo indicó: “Son pinturas que elaboran las personas privadas de la libertad en un taller y ahorita estamos siendo apoyadas por Gabriela Esparza, ella es particular, pero apoya también por parte del Icatech quien nos proporciona la capacitación de trabajo para las chicas, quienes con la venta de los cuadros se ayudan ellas mismas y a sus familias, que es de lo que se trata.

“Hoy, esto es una extensión, ya que se inauguró casi tres semanas atrás en el Congreso, donde nos permitieron se hiciera la exhibición, la verdad es que les ha ido muy bien en ventas, se terminó el tiempo allá y pues ahora estamos presentes en Plaza Galerías para que la ciudadanía pueda asistir, participar y ver, y se enteren que no todo es tan malo, siendo un eje muy importante el trabajo para la reinserción de las personas que están internas en los Ceresos; quiero felicitar a las muchachas porque aparte de que les ayuda económicamente ellas su estrés ya cuentan con una manera lícita sobrevivir cuando se encuentren fuera”.

Por otra parte, Alejando Díaz dijo: “Estas obras se realizan dentro del Centro Penitenciario Femenil No. 1 que está ubicado en Aquiles Serdán, y es una vinculación que tenemos dentro sistema penitenciario con Icatech para ser uno de los ejes principales de la reinserción social, que más allá de la capacitación para el trabajo también fomenta la cultura, el arte en las mujeres que están en el centro.

“Al terminar su tiempo esta exposición se tratará de buscas otros puntos culturales en la ciudad para continuar dando a conocer las obras de estas mujeres, aparte no es el único taller que tenemos, éste (de pintura), es sólo una muestra de todos los talleres que hay dentro del sistema penitenciario, y nos interesa a nosotros como sistema penitenciario y Secretaría de Seguridad Pública resaltar que dentro de los centros penitenciarios no nada más es la imagen que se tiene dentro de la sociedad, sino que buscamos darle esa reinserción social a las personas que se encuentran dentro y para nosotros es muy importante que la sociedad se involucre en este proceso porque tarde o temprano ellas van a salir y es necesario que nosotros las recibamos con disposición para que logren su objetivo de reinsertarse.

De igual manera, Gabriela Esparza, dio su punto de vista sobre este evento expresando: “A mí me contacta Icatech para el proyecto que ellos traen, por lo cual doy clases de pintura en el Cereso, la razón principal era trabajar una exposición por el Día de la Mujer en la Quinta Gameros, después lo logramos en el Congreso del Estado y viendo el interés de las chicas, y sobre todo del público ya que hubo mucha obra que salió a la venta, es que se está logrando un medio de vida que ellas al salir pueden seguir generando como lo están haciendo hoy en día dentro del Cereso.

“Asimismo, hemos visto mucha mejora en la parte emocional porque lo estamos enfocando al arte-terapia, trabajo de las emociones, dando como un resultado y plus que ya saben que pueden sacar provecho de su talento, entonces hay mucha motivación, a la gente le gusta mucho la obra porque saben que el trasfondo es apoyar una causa noble, de igual manera las imágenes hablan mucho de sus vidas, de sus familias, también hay decorativa, pero finalmente pintan para su familia teniendo un peso muy emotivo.

El coordinador del área técnica del Cereso Femenil No. 1, Édgar Alan Carrasco Martínez, expuso: “Las expectativas se han superado, por lo cual invito a las personas a que vengan a conocer el trabajo de las chicas y brinden su apoyo, hay persona que cometieron un error, que no son malas por el simple hecho de estar ahí, sino que siguen siendo humanas y no pierden esa calidad, quienes aún ven por su familia y luchan por ella a pesar de los estigmas que la sociedad tenga hacia ellas por el simple hecho de vestir de gris y estar en un centro de reinserción social como es el Cereso, pero en sí no todas las personas son iguales y hay gran parte de ellas y un ejemplo de ello son las mujeres que participan este taller de pintura, arte que le ha abierto para su expresión artística expresando sus emociones”, finalizó.